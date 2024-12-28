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社會 社會焦點 保障人權

快訊／遭爆有雙重國籍！應曉薇發聲明回應了

▲▼ 應曉薇發聲明 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲應曉薇發聲明（證 2）。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇因在京華城案中涉貪，昨北院裁定以1500萬交保，不料，在交保作業時，傳出疑似因「雙重國籍」身分，導致作業延宕。對此，應曉薇今(28日)發布聲明回應。

▲▼ 應曉薇發聲明 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲應曉薇發聲明（證 1）。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲▼應曉薇回應。（圖／記者黃哲民翻攝）

應曉薇聲明全文：

一、 應曉薇於民國70年間因隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，99 年底當選台北市議員後即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，於 100 年 2 月 10 日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明（證 1），並於 100 年 5 月 10 日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證（證 2），應曉薇約於 14 年前即已確定無該國國籍，該護照業經繳回註銷，並無除中華民國護照以外的所謂第二本護照。

二、 依據國籍法及內政部函示，擔任民選公職如兼具外國國籍，應於就職日起 1 年內完成喪失他國國籍程序及取得證明文件，應曉薇所為完全符合法令規定，已具備擔仼民意代表取得議員資格的必要條件。

三、 應曉薇極早年前因曾持當時擁有之加拿大護照以改名前之舊名「應秀萍」進出國境；此次交保程序延宕，諒係境管單位為此需與法院多方確認、耗費多時所致；外界為此憑空揣測，衍生所謂應曉薇有第二本護照的錯誤解讀，殊與事實不符。

四、 台北地院業已就上開疑慮訂 12 月 31 日開庭調查，本律師將攜帶上開文件前往法院詳細說明，屆時當可定紛止爭。惟為恐外界一再訛傳不實事項，影響法院判斷、損及當事人權益，特先代應曉薇嚴正聲明如上，至盼各界尊重司法程序，切勿基植於未經確認的不實事項，刻意渲染妄議，徒滋社會不安及自身煩擾。

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