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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋稱敬重劉靜怡「投票是策略問題」　劉不買單：改變敬重定義

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大國發所教授劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前提名台大國發所教授劉靜怡為大法官，不料，最終慘遭藍綠封殺，民進黨團總召柯建銘指「她多次辱罵民進黨」所以投下反對票，引起論戰。劉靜怡今（28日）稍早透露，昨和府方達共識的第一點，就是黨團和網軍側翼立刻停止所有造謠和抹黑言行。對此，曾多次被劉靜怡批評的民進黨立委沈伯洋今受訪時表示，這次投票是策略上問題，並沒有抹黑劉靜怡老師，她深耕資訊法跟隱私領域，對於劉靜怡老師還是非常敬重，希望她不要誤會。

立法院日前進行大法官人事同意權案的投票，最終在國民黨立委全數不同意，民進黨僅不同意劉靜怡，民眾黨則僅同意劉靜怡的情況下，7位提名人皆遭到封殺。投票結果出爐後，柯建銘表示，在黨團會議前曾致電賴清德總統告知，表示「在權力分立原則下，今天是國會自主，黨團自主」，賴總統則說，自己也是黨團出身，當然絕對尊重。

柯建銘說明，總統的提名，黨團絕對尊重，但提名之後，如何投票，是黨團自主。他說，「賴總統提名的劉靜怡多次辱罵民進黨」，包括罵前總統蔡英文貪污及論文是假的、前行政院長蘇貞昌貪污等，「一路罵」，若黨團再投票給劉靜怡，「不就自己自殺就好」，所以這部分就是屬於黨團自主。

柯建銘相關言論引發論戰，劉靜怡更發數篇臉書回應此事，劉今再度表示，在27日出國前，和府方達成共識，第一點就是黨團和網軍側翼立刻停止所有造謠和抹黑言行，「請問大家現在真實狀況如何？有做到嗎？」做到了再來檢視第二點如何落實。

對於劉靜怡發文，曾多次被劉批評的沈伯洋則表示，並沒有抹黑劉靜怡老師，她一直以來都是深耕資訊法跟隱私領域，這次投票，整體策略上畢竟希望能夠達到法定員額，不同的聲音能夠進到憲法法庭，這是策略上的問題，對於劉靜怡老師還是非常敬重，希望她不要誤會。

但劉靜怡顯然對沈伯洋說法不買單，劉稍早表示，「原來5天來出於自己同志嘴巴的各種造謠抹黑，就是所謂假訊息戰專家沈大立委「敬重」我這個老師的方式？真的是完全改變敬重的基本定義了嘛，連分享垃圾話連篇的新聞都嫌多餘，先好好自重再檢視自己的論述邏輯有多少漏洞吧」。

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