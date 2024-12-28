　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

PO建中生照片嗆「醫學系封殺」！蘇一峰喊荒謬指3錯誤：丟醫界的臉

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘇一峰三點澄清。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

麥當勞爆發主管性侵案，但是一群建中學生卻揪團買麥當勞，還PO網炫耀遭炎上，一名自稱醫師的李姓網友公開這些學生的照片，並揚言要將他們的資料傳給醫學系和其他醫院的醫師，害無辜學生受牽連，事後刪除了照片也關閉帳號。對此，胸腔內科醫師蘇一峰喊「荒謬」，要PO照片的網友道歉。

建中學生因為吃麥當勞被網路霸凌，甚至有醫學系學長嗆「封殺」，公布學生照片要大家好好照顧，還寄信給系主任，並喊「你的臉已經備份起來」、「人品不好，不配為醫者」，但事後發現公布的照片是錯的，緊急刪除照片也關閉了帳號，不過被害人父母留言，傷害已經造成了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰痛批，「Team霸凌的醫學系學長啊！丟整個醫學院的臉，當學長姐不是讓你拿來霸凌人的特權」。對於李姓醫師的行為，蘇一峰直指三大錯誤，「我是4大科的住院醫師，所以我可以整死下面的學弟妹？」院長、教授、主任等主管每天有忙不完的醫院行政雜事，基本上沒什麼時間理會一些無聊的事情，「你寫信給教授罵建中生，教授和主任看到可能一分鐘就丟到垃圾桶了。」

第二，「四大科醫師很威風，電死下面的人，我要把關家世背景！」蘇一峰強調，大錯特錯，「四大科是醫院中最找不到人的科別，事實上是你要哀求年輕醫師來你這一科」，想要把關醫學系做家庭背景調查，根本是天方夜譚，「要把關也是皮膚科、眼科、整形外科，這些熱門科在做的事」。

第三，「這些建中生沒有一起反麥當勞，我認為建中學生需要接受社會的毒打！我用各行各業的面試口試權利毒打他們」，蘇一峰直呼荒謬，「反而是你自己被社會毒打了，就算今天建中生有錯，也輪不到你這隻小蝦米來教他們做人，不是嗎？更何況你還是使用公佈未成年人的個資，這種有違法疑慮的方法，去執行你的正義。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應
快訊／18縣市低溫特報！　1地非常寒冷
最冷時刻要來了！　急凍探7度
快訊／柯文哲交保北檢不服抗告！　高院火速分案
65歲免繳健保被炎上！　國民黨《老福法》急煞車
六月道歉李易「退追鮮肉教練」！　斬斷3年曖昧
藍營要推「65歲免健保費」　立委電話被打爆、醫界反彈大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

領基本薪資「工作不用太認真？」　網曝關鍵：還沒到能喊價的資格

春節赴日旅遊「在桃機可辦入境事先確認」　1／16~2／12起實施

準備洗澡！一進浴室「卻見飛機杯」　媳婦驚：公公很老實怎麼會用

蘇治芬接任中央畜產會董事長　農業部：借重其豐富經驗推動改革

最冷時刻要來了「今晚到明晨局部探7度」　氣象署曝元旦迎曙光機率

被選為尾牙主持人！他領2000元「道具費不能報帳」傻了：真的不爽

PO建中生照片嗆「醫學系封殺」！蘇一峰喊荒謬指3錯誤：丟醫界的臉

花蓮婦肌瘤緊貼子宮內頸　達文西手術幫大忙...3天就出院

玉山今晨探-1.6度　白色霧淞覆蓋山林美景曝

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

領基本薪資「工作不用太認真？」　網曝關鍵：還沒到能喊價的資格

春節赴日旅遊「在桃機可辦入境事先確認」　1／16~2／12起實施

準備洗澡！一進浴室「卻見飛機杯」　媳婦驚：公公很老實怎麼會用

蘇治芬接任中央畜產會董事長　農業部：借重其豐富經驗推動改革

最冷時刻要來了「今晚到明晨局部探7度」　氣象署曝元旦迎曙光機率

被選為尾牙主持人！他領2000元「道具費不能報帳」傻了：真的不爽

PO建中生照片嗆「醫學系封殺」！蘇一峰喊荒謬指3錯誤：丟醫界的臉

花蓮婦肌瘤緊貼子宮內頸　達文西手術幫大忙...3天就出院

玉山今晨探-1.6度　白色霧淞覆蓋山林美景曝

王船文化館開幕...林邊、崁頂未列免費地區　屏東縣府回應了

應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

咖啡廳裝針孔偷拍6女！校園女廁也淪陷　台大牙醫生判1年8月

領基本薪資「工作不用太認真？」　網曝關鍵：還沒到能喊價的資格

有片／張艾亞婚禮辣舞「穿太低胸」！掉出超兇事業線 下滑急拉全被拍

漢姆被湖人撤換主因？　亞瑞納斯：不會講「詹姆斯語」

《RUN新聞》歡度八周年！　辦見面會與粉絲近距離互動

自爆求神明「還柯文哲清白」　蔡壁如：風雨過後終有彩虹

好消息！魔術少主班凱羅接近復出　自曝超過30天無法正常運動

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

軍公教調薪3%！2025新制懶人包　文化幣加碼、租屋補貼擴大

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

2025年「4生肖」財運旺爆！

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

「65歲免健保費」闖三讀！醫驚喊：老人才最有錢

陳菊流感又腦血管阻塞　醫曝2症狀關聯

強烈冷氣團「滑梯式降溫」越晚越凍！　今晚不到9℃

強烈大陸冷氣團最低降至6℃　跨年天氣曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

趙露思被爆患上神經系統疾病

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

吳宗憲談曾國城失言「台灣少了點幽默感」　

橘子男友：柯文哲夫妻為家中3億現金爭吵　檢追數字疑點

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面