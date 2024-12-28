PO建中生照片嗆「醫學系封殺」！蘇一峰喊荒謬指3錯誤：丟醫界的臉

▲蘇一峰三點澄清。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

麥當勞爆發主管性侵案，但是一群建中學生卻揪團買麥當勞，還PO網炫耀遭炎上，一名自稱醫師的李姓網友公開這些學生的照片，並揚言要將他們的資料傳給醫學系和其他醫院的醫師，害無辜學生受牽連，事後刪除了照片也關閉帳號。對此，胸腔內科醫師蘇一峰喊「荒謬」，要PO照片的網友道歉。

建中學生因為吃麥當勞被網路霸凌，甚至有醫學系學長嗆「封殺」，公布學生照片要大家好好照顧，還寄信給系主任，並喊「你的臉已經備份起來」、「人品不好，不配為醫者」，但事後發現公布的照片是錯的，緊急刪除照片也關閉了帳號，不過被害人父母留言，傷害已經造成了。

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蘇一峰痛批，「Team霸凌的醫學系學長啊！丟整個醫學院的臉，當學長姐不是讓你拿來霸凌人的特權」。對於李姓醫師的行為，蘇一峰直指三大錯誤，「我是4大科的住院醫師，所以我可以整死下面的學弟妹？」院長、教授、主任等主管每天有忙不完的醫院行政雜事，基本上沒什麼時間理會一些無聊的事情，「你寫信給教授罵建中生，教授和主任看到可能一分鐘就丟到垃圾桶了。」

第二，「四大科醫師很威風，電死下面的人，我要把關家世背景！」蘇一峰強調，大錯特錯，「四大科是醫院中最找不到人的科別，事實上是你要哀求年輕醫師來你這一科」，想要把關醫學系做家庭背景調查，根本是天方夜譚，「要把關也是皮膚科、眼科、整形外科，這些熱門科在做的事」。

第三，「這些建中生沒有一起反麥當勞，我認為建中學生需要接受社會的毒打！我用各行各業的面試口試權利毒打他們」，蘇一峰直呼荒謬，「反而是你自己被社會毒打了，就算今天建中生有錯，也輪不到你這隻小蝦米來教他們做人，不是嗎？更何況你還是使用公佈未成年人的個資，這種有違法疑慮的方法，去執行你的正義。」