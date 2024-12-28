埃及木乃伊DNA竟驗出「致死桿菌」　3200年前就曾流傳

▲科學家在一具距今3290年的埃及木乃伊體內，檢測出黑死病的痕跡。圖為埃及帝王谷出土的30具距今3000年前的完整木乃伊與棺木。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

科學家近日在一具距今3290年的埃及木乃伊體內，檢測出黑死病（Black Death）的痕跡，表明這場令人聞之色變的瘟疫可能起源於更久遠的年代。

根據《每日郵報》報導，這具木乃伊是一名成年男性，取自義大利都靈埃及博物館（Museo Egizio in Turin）的收藏品，通過放射性碳測定技術（Radiocarbon-dating），這具木乃伊被認為生活於埃及的新王國時期（約西元前1686年至前1449年）。

研究團隊從木乃伊的骨骼和腸道中提取樣本進行分析，檢測到鼠疫桿菌（Yersinia pestis）的DNA，顯示這名死者在生前已經罹患嚴重的黑死病。目前尚不清楚這是一個孤立的感染病例，還是該地區更廣泛疫情的一部分。

儘管考古學家和基因學家之前曾在俄羅斯境內約5000年前的人類骸骨中找到鼠疫的痕跡，但這次的發現是首次在歐亞大陸以外地區確認此病的蹤跡。

黑死病曾於1346年至1353年間席捲歐洲、中東和非洲，僅8年內便導致多達60%的人口喪生。研究團隊正利用這份病毒DNA圖譜，探索鼠疫在古埃及、中世紀和現代期間的進化與變異情況。