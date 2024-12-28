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Google藏《魷魚遊戲2》彩蛋！6命挑戰123木頭人　輸入關鍵字就能玩

▲▼Google推出《魷魚遊戲》彩蛋！輸入一關鍵字就能玩「123木頭人」。（圖／翻攝自Google）

▲《魷魚遊戲2》上映，Google秒推彩蛋，輸入關鍵字就體驗「123木頭人」。（圖／翻攝自Google）

網搜小組／趙蔡州報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》26日全球上線，Google為此特別推出了一個特別彩蛋，只要在Google搜尋中輸入「Squid Game」或是「魷魚遊戲」，網頁下方就會出現一張劇集內邀請卡的圖片，點擊圖片後就可以開啟劇中經典的「123木頭人」遊戲。

記者實際測試，彩蛋遊戲的玩法跟劇中場景十分相似，玩家可以操控6名身穿綠衣服的挑戰者，只要點擊「O」，6名挑戰者就會一起朝機器人娃娃的方向衝刺，不過6名挑戰者的前進速度有慢有快，點擊「X」6名挑戰者則會瞬間全部停止。

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▲▼Google推出《魷魚遊戲》彩蛋！輸入一關鍵字就能玩「123木頭人」。（圖／翻攝自Google）

▲玩家可以操控6名挑戰者，等於玩家有5次犯錯再來的機會，一旦6人全部死亡，遊戲就算失敗。（圖／翻攝自Google）

遊戲過程中會播放劇中「123木頭人」的韓國童謠，只要歌聲結束，機器人娃娃就會轉頭，這時如果玩家沒有按「X」停止挑戰者的動作，就會有其中一名挑戰者遭到淘汰，6名挑戰者等於玩家有5次犯錯再來的機會，有趣的是童謠的速度會忽快忽慢，還原了劇中緊張刺激的氛圍。

事實上，Google已經不是第一次推出與熱門話題有關的彩蛋，像是《復仇者聯盟：終局之戰》2019年上映時，Google就曾經推出，只要搜尋「Thanos」，並點擊網頁中出現的手套，手套就會出現「彈指」的動作，接著網頁的搜尋條目就會一個一個消失，完美還原了劇情的彈指事件。

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