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貓熊不冬眠！　遇上「熊出沒」的遊客秘笈

記者陳冠宇／成都報導

冬季想到動物園尋找大貓熊的蹤跡，卻又擔心牠們懶懶散散不出來「工作」嗎？不用擔心，其實「喜冷怕熱」的大貓熊自備了一件「皮大衣」，在沒有禦寒措施之下也無須冬眠。同時，秋冬季節到動物園或貓熊基地，更容易遇上「熊出沒」哦！

《東森新媒體ETtoday》記者近日走訪成都大熊貓繁育研究基地，雖然氣溫只有6度，但是許多遊客仍絡繹不絕地前往探訪貓熊的萌樣。許多人都很好奇，貓熊怕不怕冷？會不會冬眠？這時去看大貓熊會不會撲空？

四川導遊蘇瑤向《東森新媒體ETtoday》解釋，大貓熊是屬於「喜冷怕熱」的動物，因為大貓熊的皮毛非常厚實，加上皮脂層也很厚、可以達到1公分，「相當於身上穿了一件皮大衣」。

蘇瑤接著說，如果我們在夏天穿一件短袖都會覺得很熱，那大貓熊肯定更是熱得受不了，所以夏天是牠們不太喜歡的天氣。相反地，冬季氣候比較適宜，大貓熊不會覺得冷，也不會冬眠。

因此，蘇瑤建議，遊客最好在涼爽的秋冬季節到四川看大貓熊，因為夏季天氣炎熱，室外氣溫一旦超過26度以上，大貓熊身體就會產生不適感，園方會在約25度左右就把牠們帶進室內場所飼養。

▲▼成都大熊貓繁育研究基地。（圖／記者陳冠宇攝）

▲成都大熊貓繁育研究基地。（圖／記者陳冠宇攝）

成立於1987年的成都大熊貓繁育研究基地，目前擁有244隻大貓熊‌，儘管數量眾多，但是能看到幾隻大貓熊，仍需要碰碰運氣。

蘇瑤解釋，大貓熊的行為不受控制，無論是氣溫、繁殖期等，都影響牠們露面的機會。不過她也提到，上午時段的大貓熊通常較為活躍，這時會用餐或外出遛達，適合看貓熊；到了下午則跟人一樣，「吃完午飯之後就犯睏了」、更多在休息。

據了解，貓熊屬於恆溫哺乳動物，無冬眠特性。大貓熊每天得不停地吃東西，且對能量的需求和損耗也比較低，再上有厚重的皮毛防寒防潮以及冬季充足的食物，這些生存策略以及外部條件，共同決定了牠們不冬眠的特點。

此外，除非是產仔或是幼體，否則大貓熊一般不需要再額外增加取暖設備。

▲▼成都大熊貓繁育研究基地。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼成都大熊貓繁育研究基地。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼成都大熊貓繁育研究基地。（圖／記者陳冠宇攝）

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