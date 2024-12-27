獨／陳子豪轉隊味全龍　原應援曲「炸裂舞」創作者獻祝福

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒球員陳子豪轉隊來到味全龍，他在象隊的應援曲也成了熱門話題，《東森新媒體ETtoday》獨家找到應援曲編舞者，來聽聽她的看法。

▲蘇莉（Suli）是炸裂舞的原創編舞者 。（圖／記者吳奕靖攝）

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隨著12強的落幕，中華職棒的休賽季也是話題不斷，前中信兄弟球員陳子豪高薪轉隊來到味全龍已經拍板定案，不過現在話題持續延續，因為他的應援曲被啦啦隊員峮峮在日本一跳成名，也炒熱了「炸裂舞」，他的應援舞曲的編曲者、中信兄弟的啦啦隊的舞蹈總監蘇莉（Suli）說：「其實我們是祝福他，我們是尊重讓球隊去選擇要不要過去或留下，我個人希望他是留在我們這邊啦。」

▲蘇莉（Suli）說當初編舞就是想到陳子豪的個性跟壯碩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲炸裂舞不僅在球場紅，就連廠商開幕也指名要跳炸裂舞 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇莉說，當初編舞的時候，就覺得光聽旋律就知道這首歌會「中」，因為這首歌也是來自灰姑娘音樂公司，被稱為中職界「金毛獅王」吳坤龍的手筆。「當初收到這首歌的時候，就是先了解陳子豪的個性，當初會有這樣的設計，就是因為他很壯，所以就會有壯碩的動作，然後又有炸裂這個字眼，所以衍生了擊出的出拳動作，半夜想到動作跟音樂搭配，就會覺得一定中。」

炸裂舞到底有多紅？其實現在也有廠商開幕就指定要跳炸裂舞，28日上午，一家連鎖國際知名鞋店將在夢時代三樓旗艦店門市進行開幕，特別找來蘇莉以及由退役啦啦隊員組成的SPARK舞團要來跳炸裂舞，希望能夠為這家鞋店帶來「炸裂」銷售效果。