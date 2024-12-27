　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／陳子豪轉隊味全龍　原應援曲「炸裂舞」創作者獻祝福

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒球員陳子豪轉隊來到味全龍，他在象隊的應援曲也成了熱門話題，《東森新媒體ETtoday》獨家找到應援曲編舞者，來聽聽她的看法。

▲蘇莉（Suli）是炸裂舞的原創編舞者 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘇莉（Suli）是炸裂舞的原創編舞者 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著12強的落幕，中華職棒的休賽季也是話題不斷，前中信兄弟球員陳子豪高薪轉隊來到味全龍已經拍板定案，不過現在話題持續延續，因為他的應援曲被啦啦隊員峮峮在日本一跳成名，也炒熱了「炸裂舞」，他的應援舞曲的編曲者、中信兄弟的啦啦隊的舞蹈總監蘇莉（Suli）說：「其實我們是祝福他，我們是尊重讓球隊去選擇要不要過去或留下，我個人希望他是留在我們這邊啦。」

▲蘇莉（Suli）是炸裂舞的原創編舞者 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘇莉（Suli）說當初編舞就是想到陳子豪的個性跟壯碩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘇莉（Suli）是炸裂舞的原創編舞者 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲炸裂舞不僅在球場紅，就連廠商開幕也指名要跳炸裂舞 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇莉說，當初編舞的時候，就覺得光聽旋律就知道這首歌會「中」，因為這首歌也是來自灰姑娘音樂公司，被稱為中職界「金毛獅王」吳坤龍的手筆。「當初收到這首歌的時候，就是先了解陳子豪的個性，當初會有這樣的設計，就是因為他很壯，所以就會有壯碩的動作，然後又有炸裂這個字眼，所以衍生了擊出的出拳動作，半夜想到動作跟音樂搭配，就會覺得一定中。」

炸裂舞到底有多紅？其實現在也有廠商開幕就指定要跳炸裂舞，28日上午，一家連鎖國際知名鞋店將在夢時代三樓旗艦店門市進行開幕，特別找來蘇莉以及由退役啦啦隊員組成的SPARK舞團要來跳炸裂舞，希望能夠為這家鞋店帶來「炸裂」銷售效果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元
快訊／吹哨者保護法三讀！洩揭弊者身分最重關5年　查獲不法有獎
「體感最低剩2度」急凍時間曝！
收容所驚見「地下銀行」！官員暗渡超額現金
林秉文棄保潛逃遭通緝！　王鴻薇轟：又是88會館案到底水多深
婁峻碩、焦凡凡結婚「9名證婚人陣容超猛」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

大廚張朝傑超有愛　募資150萬元年菜贈弱勢家庭

搶先掌握臺北市114年新政！守護市民健康、開拓青年國際視野、打造永續旅宿環境

獨／陳子豪轉隊味全龍　原應援曲「炸裂舞」創作者獻祝福

2024新住民10大新聞出爐！「汙名化報導」居首　兩岸同婚也上榜

拒吃尾牙「就沒有年終獎金」她不解！網搖頭：你也不能說什麼

快訊／7縣市低溫特報！明晨起急凍跌破10度

快訊／Novavax「JN.1疫苗」來了！20萬劑元旦開打　適用對象曝光

「我推的啦啦隊」票選結果出爐！邊荷律勇奪超人氣、最可愛　李多慧拿下舞力最強

整理168頁起訴書！翟神愣「沒了，證據就這樣」：正常不會判有罪

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

曾子益親密戲多「老婆吃醋」　甜曝安撫方法：親她100次

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

大廚張朝傑超有愛　募資150萬元年菜贈弱勢家庭

搶先掌握臺北市114年新政！守護市民健康、開拓青年國際視野、打造永續旅宿環境

獨／陳子豪轉隊味全龍　原應援曲「炸裂舞」創作者獻祝福

2024新住民10大新聞出爐！「汙名化報導」居首　兩岸同婚也上榜

拒吃尾牙「就沒有年終獎金」她不解！網搖頭：你也不能說什麼

快訊／7縣市低溫特報！明晨起急凍跌破10度

快訊／Novavax「JN.1疫苗」來了！20萬劑元旦開打　適用對象曝光

「我推的啦啦隊」票選結果出爐！邊荷律勇奪超人氣、最可愛　李多慧拿下舞力最強

整理168頁起訴書！翟神愣「沒了，證據就這樣」：正常不會判有罪

《勸世三姊妹》空降紐約百老匯　「幕後推手超大咖」鐵達尼號、紅磨坊都有關

美國債台高築！川普將成「新任最大地主」　專家建議：賣地救國

服務新住民婦女也很在地　岩灣首辦社區關懷據點

家長必讀　送托非法保母無補助、安全沒保障

桃園黑豬入年菜　集結產官學打亮桃園黑豬品牌

陸海警船再度侵擾金門水域　海巡4防艇廣播示警驅離

富商淪「19億詐騙案」被害人！轉身變毒梟　走私300萬大麻泡麵

愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元

網購剛性需求強勁　經濟部：今年營收估達4600億元

楊智傑／起訴書貪汙證據不足，也誤解容積獎勵法規！

目睹歐巴路邊嘟嘴狂自拍賣萌 戲精妹掩面睜大眼等看好戲XD

生活熱門新聞

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

妻反覆流產...竟是尪害的！醫：精子DNA碎片化98％

柯文哲泛淚到家了！曝看守所生活「裡面反省人生」

1500萬現金怎麼帶？小商人分享「內行方式」

柯用政治獻金給家人買股　家人身分曝

檢察官「柯案還要查1年」！網曝終極目的

整理168頁起訴書！翟神愣：沒了，證據就這樣

大專新生註冊率「9校低於6成」快溺水　真理大學30.49％最慘

快訊／7縣市「低溫特報」冷到明晚　1地非常寒冷

小草喊沒看到1500萬現金　律師：也10年起跳啊

柯文哲認「我沒什麼錢」！PTT炸鍋：懂得怎說話了

更多熱門

相關新聞

台鋼雄鷹強化教練團　鍾承祐加入

台鋼雄鷹強化教練團　鍾承祐加入

台鋼雄鷹今年第一個一軍球季，以年度第6名收尾，季後教練團補強，將延攬前樂天桃猿教練鍾承祐擔任外野教練。

台鋼新洋投石萬金　譯名結合屏東

台鋼新洋投石萬金　譯名結合屏東

「火球男」腰傷好　味全春訓測試

「火球男」腰傷好　味全春訓測試

富邦洽談賴鴻誠「差不多」　評估廖任磊

富邦洽談賴鴻誠「差不多」　評估廖任磊

台鋼網羅新洋投　再補兄弟廖乙忠

台鋼網羅新洋投　再補兄弟廖乙忠

關鍵字：

中職陳子豪應援曲編舞炸裂舞蘇莉SPARK金毛獅王峮峮

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面