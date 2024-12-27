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「我推的啦啦隊」票選結果出爐！邊荷律勇奪超人氣、最可愛　李多慧拿下舞力最強

▲「我推的啦啦隊」票選結果出爐！邊荷律勇奪超人氣、最可愛　李多慧拿下舞力最強。（圖／翻攝Talk一杯臉書）

▲「我推的啦啦隊」票選結果出爐。（圖／翻攝Talk一杯臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣職業賽事場邊的啦啦隊文化在多位韓國應援女神加入後，變得更加熱鬧非凡。由《Talk一杯》舉辦的2024年職業啦啦隊網路票選活動，最新結果出爐，本季加入中信兄弟啦啦隊的韓國成員邊荷律，奪得「人氣最高、最可愛」兩個項目第1名；在歌舞才藝方面，李多慧來台兩年展現出深厚舞蹈的功夫也獲得網友肯定，奪下「舞力最強」的成績。

《Talk一杯》此次所舉辦的2024年職業啦啦隊網路票選活動，從11月29日開始至12月22日截止，為期三週的票選主題共有五大類型，包括「超人氣」、「舞力強」、「最可愛」、「歌唱力」及「酒量好」，而票選名單則是依據網路溫度計10月13日至11月12日的聲量排行榜前三十名為依據，若不在名單內者，投票的網友可於其他選項內自行填入名字。

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根據票選結果可以發現，跨海來台發展的韓國啦啦隊成員努力有成，分別於各項排名中展現壓倒性優勢，奪下所有榜單前三名，證明其在應援文化上的深厚影響力與粉絲號召力。

在本土啦啦隊中，以人氣超高炸裂的峮峮表現最佳，冼迪琦則是憑藉女團出身的實力，成為唯一躋身前三的非韓籍成員，成功在歌唱力榜單中奪下第二名。此外，富邦悍將應援團團長 Travis阿崔 也成為男應援團的代表人物，最高名次達到第六，也是令人刮目相看。

▲「我推的啦啦隊」票選結果出爐！邊荷律勇奪超人氣、最可愛　李多慧拿下舞力最強。（圖／翻攝Talk一杯臉書）

以下為此次票選結果：

超人氣：

邊荷律以 3247 票奪冠。安芝儇（2283票）與南珉貞（1972票）分列第二、第三名。

舞力強

李多慧以 3054票實力登頂，安芝儇（2613票）第二，邊荷律（2226票）第三。

最可愛：

邊荷律再次摘冠，憑 4311票展現壓倒性優勢。趙娟週（1911票）與南珉貞（1675票）分列第二、第三名。

歌唱力：

南珉貞以 3880票拔得頭籌，”小迪”冼迪琦（1893票）拿下第二名，安芝儇（1773票）位列第三。

酒量好：

安芝儇以 4185票霸榜冠軍，邊荷律（3735票）與李晧禎（1960票）分列第二、第三名。


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