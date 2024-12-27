搶先掌握臺北市114年新政！守護市民健康、開拓青年國際視野、打造永續旅宿環境

▲臺北市9項新政自1月起上路。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供，下同）

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迎接114年，臺北市9項新政自1月起上路，包含敬老卡擴大服務範圍、醫療檢查補助提升、環保旅宿新規定及青年赴海外實習計畫等政策。臺北市長蔣萬安表示，市府持續以兼顧市民需求及城市發展為導向，推動創新政策，打造安全、運動及未來的幸福城市。

▲長者收容安置補助費調增。

▲臺北市立聯合醫院7大院區門診掛號費可用敬老點數扣抵。

敬老卡服務優化 擴大醫療照護補助

自明（114）年1月1日起，本市中低收入戶65歲以上長者及領有中低老人生活津貼之65歲長者，持敬老卡至本市市立聯合醫院就醫，可使用點數扣抵門診掛號費，每次最高扣抵50點。另也同步調升老人收容安置補助，低收及中低收重度失能長者入住本市機構每月最高補助調升至2萬9,250元（中低收調升至2萬4,000元），外縣市（新北、基隆、宜蘭）機構則調升至2萬3,000元。

▲婚後孕前健檢提高補助。

▲醫療性凍卵擴大機構辦理。

▲孕婦唐氏症篩檢新增NIPT檢測補助。

▲人工生殖（試管嬰兒）加碼補助。

醫療補助全面提升 守護婦幼健康

臺北市衛生局明（114）年起多項生育補助上路，凡設籍本市符合資格民眾，可申請相關補助，包含擴大衛福部許可之人工生殖機構執行醫療性凍卵療程，皆可申請終身1次3萬2,000元（含療程及保存費）補助；人工生殖（試管嬰兒）加碼補助，不孕配偶任一方設籍本市，且接受胚胎植入方年齡為44歲（含）以下者， 提供每年最高2萬5,000元補助；孕婦唐氏症篩檢新增非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）補助選項，定額補助2,500元，以及婚後孕前健康檢查新增身體檢查及諮詢費用補助，提供更完整的健康評估服務。

▲40歲以上警消人員肺癌篩檢補助。

警消人員肺癌篩檢 守護救護英雄健康

為照顧第一線救護人員，臺北市114年起擴大補助本市40歲以上警察及消防人員肺癌篩檢，提供1,000名免費名額，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查（LDCT）服務，全面守護救護英雄健康。

▲旅宿業限用一次用備品。

114年起旅宿限用一次性備品 打造永續旅宿環境

配合中央環境部政策，明（114）年元旦起實施「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」法規，旅宿業者將不得提供小於180ml的液態盥洗用品（包含洗髮乳、沐浴乳、潤髮乳及乳液）；個人衛生用品（牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、梳子及浴帽）等6項一次性備 品也不再主動陳列。市府呼籲民眾響應落實「自備、重複、少用」的綠色旅遊新理念，共同建立健康環保永續的宜居城市邁進。

▲青年海外實習計畫推廣。

青年赴海外實習計畫啟動 開拓國際視野

為協助青年開拓國際視野，臺北市青年局推出海外實習計畫，提供18至45歲，且設籍、就學或就業於本市之青年，赴海外知名企業實習機會。實習領域涵蓋生技、AI科技、行銷與公共參與等多元面向，協助青年提升國際競爭力。

相關政策詳細資訊，請上臺北市政府社會局（https://dosw.gov.taipei/）、衛生局（https://health.gov.taipei/）、環境保護局（https://www.dep.gov.taipei/）及青年局（https://tpyd.gov.taipei/）官網查詢。

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