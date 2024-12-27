柯文哲認「我沒什麼錢」　但錢不是問題！PTT炸鍋：懂得怎說話了

▲柯文哲3000萬交保。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

北檢以某時地與Excel等證據，對柯文哲求刑28年6個月，引發網友譁然，時隔114天柯終於以3000萬元裁定交保。接押庭上，柯被問及「若能交保、可提出多少保證金？」他回沒什麼錢，要問陳佩琪可以拿出多少，一席話引發網友熱議，「關了4個月，應該了結更多政治了，看起來懂得怎說話了！」

接押庭召開期間，立委黃國昌在庭外表示，自己旁聽完才知道整件事情有多荒謬，「從頭到尾一直聽到檢察官認為、檢察官覺得」。

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檢方指出，林洲民（柯文哲台北市長任內的都發局長）證稱柯全程參與京華城案，林明白向柯告知京華城改建案位於商業區、屋齡未達都更年限，不能適用都更獎勵，柯仍執意推動。檢方喊話「各位可以不相信檢察官，但應該相信證據！」

對此，柯文哲反擊檢方，「編了故事，對我有利的都不說，找曲解我的證據才放進來」，並提及在押期間曾拒絕被提訊出庭的原因，他從室友口中得知，被提訊前1天會先收到傳票，然而他每次都是當天一早被拉出舍房帶走，「我怎沒有（傳票）？」

柯直言，「我很生氣，就耍脾氣不去了」，直到後來檢方先給他傳票，「我就乖乖出庭了」。而法官突然問及，「能提供多少保證金或其他方式，可擔保按時出庭？」柯一時口快，「我如果跑了，民眾黨就毀了，我不會幹這種事。」

後來，柯文哲略顯急促說「但金額的事，我跟法官講，我沒什麼錢，要看陳佩琪可以拿多少錢出來」，要請律師去問陳佩琪才知道，但「錢不是問題，我對民眾黨有責任，我不會跑掉！」

最終台北地院法官於今凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，並限制住居、出境出海，這是柯因案遭羈押114天後，終於暫獲自由身。

對此，PTT網友也紛紛議論，「這可憐，當一輩子醫生+做兩任市長」、「本來對他沒啥好感也開始可憐他了」、「人家說買房子還要先賣房子才有現金」、「法官問這問題很明顯在釣魚了」、「當到醫生，錢還是要跟老婆」、「起訴沒證據，比小說還扯」、「關了4個月，應該了結更多政治了，看起來懂得怎說話了」。