　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲認「我沒什麼錢」　但錢不是問題！PTT炸鍋：懂得怎說話了

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲3000萬交保。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

北檢以某時地與Excel等證據，對柯文哲求刑28年6個月，引發網友譁然，時隔114天柯終於以3000萬元裁定交保。接押庭上，柯被問及「若能交保、可提出多少保證金？」他回沒什麼錢，要問陳佩琪可以拿出多少，一席話引發網友熱議，「關了4個月，應該了結更多政治了，看起來懂得怎說話了！」

接押庭召開期間，立委黃國昌在庭外表示，自己旁聽完才知道整件事情有多荒謬，「從頭到尾一直聽到檢察官認為、檢察官覺得」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢方指出，林洲民（柯文哲台北市長任內的都發局長）證稱柯全程參與京華城案，林明白向柯告知京華城改建案位於商業區、屋齡未達都更年限，不能適用都更獎勵，柯仍執意推動。檢方喊話「各位可以不相信檢察官，但應該相信證據！」

對此，柯文哲反擊檢方，「編了故事，對我有利的都不說，找曲解我的證據才放進來」，並提及在押期間曾拒絕被提訊出庭的原因，他從室友口中得知，被提訊前1天會先收到傳票，然而他每次都是當天一早被拉出舍房帶走，「我怎沒有（傳票）？」

柯直言，「我很生氣，就耍脾氣不去了」，直到後來檢方先給他傳票，「我就乖乖出庭了」。而法官突然問及，「能提供多少保證金或其他方式，可擔保按時出庭？」柯一時口快，「我如果跑了，民眾黨就毀了，我不會幹這種事。」

後來，柯文哲略顯急促說「但金額的事，我跟法官講，我沒什麼錢，要看陳佩琪可以拿多少錢出來」，要請律師去問陳佩琪才知道，但「錢不是問題，我對民眾黨有責任，我不會跑掉！」

最終台北地院法官於今凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，並限制住居、出境出海，這是柯因案遭羈押114天後，終於暫獲自由身。

對此，PTT網友也紛紛議論，「這可憐，當一輩子醫生+做兩任市長」、「本來對他沒啥好感也開始可憐他了」、「人家說買房子還要先賣房子才有現金」、「法官問這問題很明顯在釣魚了」、「當到醫生，錢還是要跟老婆」、「起訴沒證據，比小說還扯」、「關了4個月，應該了結更多政治了，看起來懂得怎說話了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快溺水！大專新生註冊率「9校低於6成」　真理30.49％最慘
快訊／7縣市「低溫特報」冷到明晚　1地非常寒冷
柯案證人練鴻慶曝「作證對話」　一看起訴書傻眼：這樣的檢察品質
「不會讓你成為年羹堯」　證實被柯文哲唸...蔡壁如：還不錯啦
柯文哲家門前準備火爐去霉運　陳佩琪將下樓接
快訊／「大帳房」李文宗1000萬交保！律師、妻子扛800萬加
快訊／準備好了！柯文哲家人住家外「放火爐」
柯文哲被爆藏6千萬在橘子家　黃國昌怒檢方：墮落，真的是墮落！
快訊／柯文哲等5人全交保　北檢將提抗告
烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！　滿身血畫面曝
館長再抖內！call助理「買漢堡給小草」網哭：挺到不能再挺了
民眾黨急籌3000萬！　黃國昌：主席家中沒足夠的錢
「柯文哲起訴書」北檢已經很保守！　律師：找不到金流很正常
柯文哲交保獲自由！　民眾黨嗆檢方：起訴書證明橘子不是大帳房

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4個月查到Excel！檢察官「柯案還要查1年」　網曝終極目的：很明顯

快訊／7縣市「低溫特報」冷到明晚　1地非常寒冷

強冷空氣正在南下「周日激冷探7度」　跨年元旦北東變天

柯案證人練鴻慶曝「作證對話」　一看起訴書傻眼：這樣的檢察品質

228連假離島飛958航班　7.3萬張機票12／30開搶

大專新生註冊率「9校低於6成」快溺水　真理大學30.49％最慘

柯文哲認「我沒什麼錢」　但錢不是問題！PTT炸鍋：懂得怎說話了

腸胃炎點魚片粥「老闆暖留一句話」　他感動喊：直接被圈粉

館長再抖內！call助理「買漢堡給小草」網哭：挺到不能再挺了

強烈冷氣團「明晚到周日晨最凍」　鄭明典示警：這波很強

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

4個月查到Excel！檢察官「柯案還要查1年」　網曝終極目的：很明顯

快訊／7縣市「低溫特報」冷到明晚　1地非常寒冷

強冷空氣正在南下「周日激冷探7度」　跨年元旦北東變天

柯案證人練鴻慶曝「作證對話」　一看起訴書傻眼：這樣的檢察品質

228連假離島飛958航班　7.3萬張機票12／30開搶

大專新生註冊率「9校低於6成」快溺水　真理大學30.49％最慘

柯文哲認「我沒什麼錢」　但錢不是問題！PTT炸鍋：懂得怎說話了

腸胃炎點魚片粥「老闆暖留一句話」　他感動喊：直接被圈粉

館長再抖內！call助理「買漢堡給小草」網哭：挺到不能再挺了

強烈冷氣團「明晚到周日晨最凍」　鄭明典示警：這波很強

4個月查到Excel！檢察官「柯案還要查1年」　網曝終極目的：很明顯

王世堅籲柯文哲道歉放過小草　「別一直騙、一路騙、跟黃國昌一起騙」

被綠助理轟「霸凌警察」　黃國昌轟：柯建銘又派助理咬人潑糞了

關於柯文哲3000萬元交保一事，請問您的看法是：

《魷魚遊戲2》上線撞日柯文哲起訴！熱搜被反超…網：沒時間看另一部

諷「柯文哲沒犯罪為何被判重保」　吳靜怡：寧願裝可憐也不要臉

資料中心晶片需求放緩？　輝達供應商：AI智慧手機扮及時雨

解放軍076兩棲攻擊艦首艦下水　命名「四川艦」可搭載定翼機

快訊／7縣市「低溫特報」冷到明晚　1地非常寒冷

強冷空氣正在南下「周日激冷探7度」　跨年元旦北東變天

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

妻反覆流產...竟是尪害的！醫：精子DNA碎片化98％

柯用政治獻金給家人買股　家人身分曝

1500萬現金怎麼帶？小商人分享「內行方式」

小草喊沒看到1500萬現金　律師：也10年起跳啊

「長者免繳健保費」修法　醫師工會反對

入冬首「波強烈冷氣團」來了！　低溫跌破10℃

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

還會更冷「極端低溫急凍周末」　追2025曙光西半部機會高

專家：這波冷氣團強度直逼寒流　嘉義以北10度以下

文化幣元旦8點發放　3步驟領取看這裡

館長call助理「買漢堡給小草」　網看哭了

更多熱門

相關新聞

民眾黨急籌3000萬元讓柯文哲獲自由　黃國昌：主席家中沒足夠的錢

民眾黨急籌3000萬元讓柯文哲獲自由　黃國昌：主席家中沒足夠的錢

京華城案台灣民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保。民眾黨總召黃國昌今（27日）表示，他昨天從深夜到清晨到早上都有跟柯文哲妻子陳佩琪保持密切聯繫，「的確主席家中沒有足夠的錢處理」，但請大家不要擔心，民眾黨主要黨公職會努力籌錢，「今天絕對會把主席帶出來」。

館長call助理「買漢堡給小草」　網看哭了

館長call助理「買漢堡給小草」　網看哭了

當律師20年傻眼「柯文哲起訴書太搶手」

當律師20年傻眼「柯文哲起訴書太搶手」

柯文哲交保獲自由！　民眾黨嗆檢方：起訴書證明橘子不是大帳房

柯文哲交保獲自由！　民眾黨嗆檢方：起訴書證明橘子不是大帳房

「柯文哲起訴書」北檢已經很保守！　找不到金流很正常

「柯文哲起訴書」北檢已經很保守！　找不到金流很正常

關鍵字：

柯文哲起訴書交保證據陳佩琪

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲押114天　3000萬交保

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

柯文哲5人均獲交保　理由出爐

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

劉亞仁梨泰院豪宅買家是「7歲幼童」

即／柯文哲交保要等早上　黃國昌：又不是鄭文燦

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

20歲J級女星進軍AV！達人：將統治暗黑界10年

法界：柯文哲起訴書充滿檢情緒用詞　足以毀掉阿伯人設

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面