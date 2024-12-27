歐洲可能爆發戰爭！　盲眼龍婆2025年預言：人口將大幅削減

▲保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）。（圖／翻攝維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）最新預言指出，歐洲2025年將爆發大規模戰爭，且俄羅斯可能重新崛起，在全球局勢中佔有主導地位。此外，地球可能會發生一系列的天災，包含休眠火山重新噴發、美國西岸可能遭遇強烈地震襲擊。

根據Euronews報導，龍婆於1996年去世，而她生前針對2025年留下了4個預言，其中一個是歐洲可能會爆發大規模戰爭。龍婆指出，人類滅亡的起點將是一場不明的歐洲衝突，這場戰爭將大幅削減歐洲的人口。

龍婆還預言，俄羅斯影響力再次崛起，普丁（Vladimir Putin）將再次當選俄羅斯領袖，鞏固俄羅斯的主導地位，並繼續塑造全球地緣政治局勢。

龍婆也預測，2025年可能會發生一系列毀滅性的自然災害，包括休眠火山的爆發，且大規模洪水也將造成嚴重影響。她特別提到，美國西海岸將發生地震，將導致嚴重死傷，以及大量居民流離失所。

儘管2025年災害連連，但龍婆指出，科學領域將會有所突破，尤其是實驗室培養的器官將徹底改變器官移植的現狀。此外，她預測2025年癌症治療將有進展，甚至可能發現治癒方法。

龍婆最著名的預言包括蘇聯解體、車諾比核災，還有2004年印度洋海嘯（Indian Ocean Tsunami）的破壞性影響；此外，她最震撼的預言是2001年的911恐怖襲擊「恐怖，恐怖，美國的兄弟將因鋼鳥的襲擊而倒下，狼群在叢林中嚎叫，無辜者的血將如泉湧出。」

當然，對於許多與她相關的預言，因為大多來自二手資料，難以核實真偽；懷疑者認為，她的預言內容過於模糊，無法證實或反駁。

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