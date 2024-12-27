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社會 社會焦點 保障人權

快訊／彭振聲500萬交保了！　律師扛現金火速赴北院保人

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

北檢偵辦京華城容積率弊案、以及政治獻金案，26日偵結起訴11人，並於晚間召開柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲等5名被告接押庭。法官27日凌晨裁定彭振聲500萬元交保，限制住居、出境出海。稍早彭振聲律師及家屬繳納保釋金後，彭終於獲釋走出北院。

▲▼ 彭振聲交保離開 。（圖／攝影中心攝）

▲彭振聲完成交保手續後在律師陪同下現身。（圖／攝影中心）

前北市副市長彭振聲因京華城案於9月2日遭羈押至今，北檢26日將其起訴，但考量彭自知己過、坦承犯行，請求依法減刑後量處3年有期徒刑。

彭振聲律師李岳洋表示，一直期待可以交保，一直都有在準備，有跟家屬說要多準備一些，這個交保金額對我們預期來講太高，預期約是200萬至300萬左右。李指出，彭振聲身體狀況一直都很不好，每周打兩次點滴，他一直都很配合調查，交保結果當然是符合我們期待，他也滿開心可以出來，彭自己都講，老人要有的病他都有，他所有的病都需要吃藥，各種病的藥之間會互斥，保養上很麻煩，押了4個月對他來說很折磨。

▲▼彭振聲律師及家屬前往北院辦理交保。（圖／記者湯興漢攝）

▲彭振聲被裁定交保，律師李岳洋與家屬今早火速扛500萬到北院保人。（圖／記者湯興漢攝，下同）

▼彭振聲委任律師以銀色行李箱裝載500萬現金赴北院辦保。

▲▼彭振聲律師及家屬前往北院辦理交保。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼彭振聲律師及家屬前往北院辦理交保。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼彭振聲交保後離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼彭振聲交保後離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼彭振聲交保後離開。（圖／記者湯興漢攝）

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