疑中國「6代戰機試飛」影片微博瘋傳　旁邊還有保密版雙座殲20伴飛

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記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸近年在軍事武器領域不斷有突破，微博網路上26日瘋傳疑似新型六代機的試飛影片，戰機外觀呈現三角形，造型相當科幻，影片曝光後立刻引發大陸網友，被轉貼到臉書後也引起台灣網友議論。

▲疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（圖／翻攝自微博）

微博曝光的影片可以看見，一架在中國大陸從未曝光，疑似是新型六代機的戰機在空中飛行，機翼為大型三角翼，沒有傳統戰機常見的水平尾翼，旁邊還有一架雙座保密階段的殲20伴飛。

有網友根據照片分析，新戰機的機腹有2條棱，顯見機內空間不小，進氣道2個確認是機腹進氣，典型的超音速巡航加上超機動設計，擁有3個發動機，定位應該是戰轟，用來遠距離突破對方防空圈投彈然後撤退。

▲網友根據照片的外型進行分析。（圖／翻攝自微博）

值得一提的是，四川省成都市、遼寧省瀋陽市都有網友拍下目擊影片，不過影片中的飛機在機翼部分有些許不同，由於上述2地區都有飛機工業集團，大陸網友認為應該是2個集團選在同天進行測試，PK意味濃厚。

大陸網友看了影片後紛紛表示，「3個發動機？開眼了」、「見證歷史了」、「機身中央厚度明顯比殲20大很多，可能裝上三台引擎」、「中國在戰機終於毫無疑問的走在全世界前列了」。

但也有網友質疑，「就沒人覺得這可能是轟20」、「說實話不太像是六代機，因為現在五代機都沒有形成戰鬥力量」、「六代機感覺不可能，大概率是給殲20S配的無人機僚機」。