館長稱看完起訴書「沒有挺錯人」　李正皓酸：你確定看得懂？

▲館長聲稱已看完檢調對柯文哲190頁的起訴書，並直呼「我沒有挺錯人」。（翻攝自飆捍臉書）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉入京華城容積率弊案偵結，台北地檢署今（26）日以「違背職務收賄罪」、「圖利罪」、「公益侵占罪」、「背信罪」4罪起訴柯，共求刑28年6月。北檢的起訴書曝光後，引起許多人觀看討論，網紅「館長」陳之漢下午po文，聲稱自己已經看完起訴書，直呼很驕傲「我沒有挺錯人」。

北檢今以4大罪正式起訴柯文哲，並向媒體釋出多達190頁的起訴書，內容詳細記載相關證據，也曝光許多案件內幕。這份起訴書公布後，吸引許多民眾查看、討論。

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不過就在起訴書釋出不到半天，館長下午2時57分就在臉書po文，聲稱自己已經看完了起訴書，並留言直呼，「我很驕傲，我沒有挺錯人，柯文哲你辛苦了。」時事評論員李正皓跑到下方留言，「你確定你看得懂？要確誒！」

▲李正皓跑到館長臉書下方留言，「你確定你看得懂？要確誒！」（翻攝自飆捍臉書）

館長這篇po文曝光後，湧入許多網友留言，「真厲害的閱讀能力」、「你挺他，但還是救不了他！」「看完起訴書3個字嗎」、「190頁你跟我說你看完了，翻完跟看完你是不是不會分啊」、「讀完了依賴 我很快就離開」、「你沒有挺錯人！你挺了雍正！讚！」



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