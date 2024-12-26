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暗示好感的15個小動作！手心冒汗、歪頭傾聽、腳尖方向透露他的真心

▲▼喜歡,好感,肢體語言,行為,暗示。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有些肢體語言和行為可以被看作是好感暗號，讀懂了就不會老是猜心猜得心慌慌。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

剛開始跟新的人發展關係時，通常無法確定對方的感受，因此時不時就會反問自己：「他真的喜歡我嗎？」猜心的過程可說是備受煎熬，讓人好想擁有讀心術！其實透過觀察對方的肢體語言以及身體反應，往往可以得到一些提示；國外網站《BRIGHT SIDE》就整理了15個跡象，可能代表對方是對你有好感的，快一起來看看是哪些吧！

1、手心出汗 

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你可能以為他們只是天氣熱或緊張，但這可能是因為他們對你感興趣！因為當一個人想給眼前的人留下好印象時，可能會有些緊張，導致手心出汗，而這種緊張感其實可以看作一種甜蜜的表現，代表他們是很在意你的。

2、手放在喉嚨上 

喉嚨象徵著溝通，同時也是一個人很脆弱的部位；如果對方在跟你聊天時，經常觸碰喉嚨的話，可能表示他們對你有好感，而且他們還有點擔心自己表現得不好，他們這樣做，是因為在意自己在你面前的形象。

▲▼喜歡,好感,肢體語言,行為,暗示。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、輕輕碰觸你 

對方可能會對你做出簡單的肢體接觸，像是稍微碰到你的膝蓋或幫你撥頭髮，這也許是對方試探你反應的方式，但同時這些細微的動作也是他們想拉近與你距離的暗示。

▲▼喜歡,好感,肢體語言,行為,暗示。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、微微歪著頭 

如果對方在你說話時，稍微歪著頭，這是一個好兆頭！這個動作代表對方對你講的話題感興趣，並且全神貫注地聆聽，展現出他們的關注。

5、手是否放在外面 

當一個人在你面前感到舒適時，他們的手通常是放在外面、讓人看得見的地方。這種行為代表他們在你身邊感到安全和放鬆，也暗示著他們對你的信任。

6、迎合你的興趣 

我們常常會被跟自己性格截然不同的人吸引，例如，理性或好勝的人可能會被善解人意的人吸引，這種自然的平衡，證明「異性相吸」；而隨著感情加深，愈來愈想了解對方、想跟對方相處，因此會開始想加入對方的興趣、融入生活中。

7、腳朝向你的方向 

下次和對方聊天時，記得觀察他們腳的方向。如果他們在和別人交談時，腳卻是朝向著你，這是一個微妙但很清晰的信號，雖然沒有明說但他們的腳可能早已出賣了對你的好感。

▲▼喜歡,好感,肢體語言,行為,暗示。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、在你身邊笑不停 

笑容和笑聲能夠很自然地拉近彼此的距離，所以如果你發現對方和你在一起時笑得特別多，這很可能代表他們喜歡和你相處，而這些愉快的瞬間也讓他們會想一直靠近你。

▲▼喜歡,好感,肢體語言,行為,暗示。（圖／取自免費圖庫pexels）

9、人群中特別關注你 

在一大群人之中，他們特別注意你，這其實是一個明顯徵兆，無論是專注聆聽你說話、頻繁的眼神接觸，或是試圖找到和你互動的機會，這都是透露出他們希望在眾人中脫穎而出，是那個與你更親近的人。

10、坐或站得離你很近 

當一個人靠得很近時，可能是因為他們情不自禁、就是忍不住想待在你身邊。如果他們自然地進入你的個人空間，且盡力不讓你感到不舒服，這顯示他們很享受和你在一起的時光。

▲▼喜歡,好感,肢體語言,行為,暗示。（圖／取自免費圖庫pexels）

11、注意到你的小細節

並不是每一個人都會留意到細節，但如果有個人總是能記住你的喜好，例如帶一杯你最愛的咖啡，甚至特別加上吸管來保護妳的口紅，這就證明了他們「很有心」！這些貼心舉動顯示出對你有著深深的好感。

12、擺弄自己身上的物品 

如果對方的眼神在你的眼睛、鼻子和嘴唇之間來回遊移，這可能是他們對你感興趣的信號。此外，如果他們會玩弄自己的頭髮、飾品，或是外套的鈕釦或拉鍊等，這些小動作也可能代表他們因喜歡你所以感到緊張。

▲▼喜歡,好感,肢體語言,行為,暗示。（圖／取自免費圖庫pexels）

13、經常提到未來共同計畫

當一個人頻繁提到未來的活動，而且還邀請你一起加入，這表示他們希望能有更多時間和你相處，如果他們開始討論未來的事情，顯示出他們已經把你列入自己生活的長期計畫中，這不是好感是什麼呢？

14、穩定持續地跟你連絡

保持穩定的聯繫絕對是一個強烈的好感信號。如果某人真的對你有興趣，他們不會突然消失又突然出現，而是會持續地保持聯繫來展現他們的用心。

▲▼喜歡,好感,肢體語言,行為,暗示。（圖／取自免費圖庫pexels）

15、在你面前臉紅紅 

臉紅是一個人在興奮或緊張時會有的自然反應，這是一種難以掩飾的生理現象，所以當他們因為見到你而臉紅時，就像被「抓包」了一樣透露心情，代表他們可能對你很有感覺。

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