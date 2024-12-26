學生控東華大學宿舍近2個月無熱水「比非洲可憐」　校方曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮國立東華大學的學生控訴，學校宿舍向晴莊從11月5日起就無法供應熱水，雖然校方12月16日已請廠商更換熱泵，但還是有部分房間無熱水可用，「水龍頭開了2個小時，一滴水都沒有出來？比非洲還可憐。」對此，東華大學總務處發布公告表示，向晴莊熱泵系統因控制迴路開關跳脫，導致熱泵系統無法正常運作加熱，已在24日進行查修，目前熱泵系統均正常運作。

▲學生控訴宿舍無熱水可用。（圖／翻攝自Google地圖）

東華大學的學生24日在網路論壇Dcard發文控訴，宿舍向晴莊無熱水供應，他住的房間從11月5日至今，整個學期有一半以上沒有熱水可以洗澡，學生基本生活權益長期遭到忽視；雖然宿委在12月12日首次向總務處報修，總務處也在16日請廠商更換熱泵，但還是有部分房間沒有熱水，宿委23日第二次報修，狀況卻還是沒有改善，目前已經影響67間房間，共計268人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他學生也相繼在該篇文章底下留言表示，「水龍頭開了2個小時，一滴水都沒有出來？比非洲還可憐」、「還沒當兵就可以先體驗3分鐘戰鬥澡」、「我們房想說測試，從剛剛10點50分開著熱水水龍頭到現在，半滴水都沒有流出來過」、「有熱水但不多，每次都溫溫的，然後像是用滴的一樣」。

對此，東華大學總務處發布公告表示，向晴莊熱泵系統因控制迴路開關跳脫，導致熱泵系統無法正常運作加熱，已在24日清晨查修開關復歸，目前熱泵系統均正常運作，未來也會持續觀察運作情況。