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盛源PERSONA持續推動創新智慧教育！縮減城鄉差距、邁向國際新篇章

▲▼盛源,PERSONA,前瞻計畫,ClassCraft,創課快手,DMS+,智慧黑板,觸控螢幕,遠端控制,創新教育,HolonIQ,BCaward。（圖／業者提供）

▲宜蘭南澳國小全校導入觸控螢幕，打造互動式智慧教室。（圖／盛源精密提供）

消費中心／綜合報導

盛源PERSONA持續深耕教育與科技的融合，不光是深入新北及桃園地區，2024年還成功將智慧教育觸角延伸至宜蘭與花蓮，落實前瞻計畫，為多所中小學導入觸控螢幕與智慧黑板；不僅提升偏鄉數位教學水準，更有效縮小城鄉教育資源的數位落差。如今，盛源的觸控螢幕與相關解決方案已在全台多地中小學普及，助力教育資源共享，成為國內智慧教育領域的重要推手。

精準解決教學需求：創課快手與DMS+雙效整合支援

盛源PERSONA透過技術支援與教育訓練，全面提升教學現場的便利性與效率。針對老師教學痛點，盛源PERSONA推出ClassCraft（創課快手）課堂即時互動軟體，幫助教師輕鬆設計互動式課程，激發學生學習興趣，提升課堂參與度，獲得校方與師生一致好評。同時，為解決設備管理問題，盛源打造DMS+顯示設備遠端控制系統，讓學校管理者高效控管設備，降低維護成本並提升運行效率。以新北市為例，目前學校已全面導入DMS+系統，透過智慧化管理，不僅維護與監控提高效率，更提供了流暢無憂的數位教學環境。未來，盛源將在其他縣市逐步導入DMS+顯示設備遠端控制系統，持續兼顧教師與管理者的需求，實現全方位教育數位化及現代化的升級。

▲▼盛源,PERSONA,前瞻計畫,ClassCraft,創課快手,DMS+,智慧黑板,觸控螢幕。（圖／業者提供）

▲盛源精密在2024台灣教育科技展上，邀請使用過ClassCraft（創課快手）課堂即時互動軟體的教師分享心得。（圖／記者湯興漢攝）

榮獲國際肯定：連續斬獲大獎登上國際舞台

盛源PERSONA連續四年獲得教育界與科技界的重量級肯定，包括Holon IQ教育智慧大獎及創新科技BC Award大獎，充分展現其在智慧教育與科技創新方面的領先地位。每年盛源都積極參與多場展覽，包括台灣的智慧城市展、台北國際電腦展、台灣創新技術博覽會及教育科技展，並踏上國際舞台，於西班牙ISE及日本教育展等盛會中亮相。盛源的產品憑藉尖端技術、操作便捷與多元應用的特色，不僅為教育場景提供創新解決方案，亦滿足商務場域的多樣化需求，成功吸引業界關注、成為焦點。

▲▼盛源,PERSONA,前瞻計畫,ClassCraft,創課快手,DMS+,智慧黑板,觸控螢幕,遠端控制,創新教育,HolonIQ,BCaward。（圖／業者提供）

▲盛源PERSONA榮獲創新科技BC Award大獎。（圖／盛源精密提供）

▲▼盛源,PERSONA,前瞻計畫,ClassCraft,創課快手,DMS+,智慧黑板,觸控螢幕,遠端控制,創新教育,HolonIQ,BCaward。（圖／業者提供）

▲盛源PERSONA 2024年參加西班牙ISE歐洲系統整合展。（圖／盛源精密提供）

展望2025：攜手全球實現教育與商務的智慧化願景

展望未來，盛源PERSONA將帶著2024年的成果，繼續開拓國際市場、登上更高的舞台。2025年，盛源計劃參加全球歐洲系統整合展覽——ISE（Integrated Systems Europe），展示最新研發的智慧教育科技產品。這次參展不僅象徵盛源技術實力的再次突破，更標誌著台灣品牌在國際市場的重要崛起。

▲▼盛源,PERSONA,前瞻計畫,ClassCraft,創課快手,DMS+,智慧黑板,觸控螢幕,遠端控制,創新教育,HolonIQ,BCaward。（圖／業者提供）

▲盛源PERSONA 2025年西班牙ISE歐洲系統整合展參展資訊。（圖／盛源精密提供）

未來，盛源PERSONA將秉持「創新與品質並重」的核心價值，推動教育數位化與商務智慧化，持續提供多元化解決方案。不論在國內還是國際市場，盛源PERSONA都將以嶄新姿態迎接挑戰，攜手夥伴引領行業未來發展，共同創造更多價值。

【盛源相關資訊】 
臉書：https://www.facebook.com/persona555/
Youtube：https://youtube.com/channel/UCfh2x6MK1VUoZkxaTEcRx8Q?si=84T0lzIp3tm6gSHv
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/15198571/

 

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