應曉薇差點跑了！檢調「被迫提前攤牌」　辦倒柯文哲8個月全紀錄

▲應曉薇疑似得知將遭偵辦，企圖搭機離境，專案小組被迫提前拘提展開搜索行動。（資料照／記者黃克翔攝）
記者劉昌松／台北報導
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪案件，今年5月開始分案調查，原本一直在鴨子划水低調蒐證，並不斷推演出手正面對決柯文哲的時間，沒想到，在京華城案中扮演關鍵中間人角色的前市議員應曉薇，接連出現在桃園、台中機場，專案小組擔心應曉薇潛逃，被迫提早發動攻勢，先將應曉薇拘提到案，並同步提早發動搜索，鞏固主要事證後，9月約談柯文哲並聲押獲准，全案歷時8個月的偵查，終於完整拼湊出柯文哲、沈慶京等人的貪污犯行，讓柯文哲跌落政治神壇。
柯文哲2024年初競選總統落敗後，陸續有民代與名嘴爆料，質疑柯市府時期多項大型標案有圖利業者之虞，台北地檢署5月分案，指揮廉政署調查京華城、北士科、魚果市場等案，連同涉議員陳重文涉嫌圖利台智光案，一併調閱相關資料，並傳訊必要人員釐清案情。
|日期
|事件
|2024年初
|柯文哲競選總統落敗
|5月間
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台北地檢署陸續接獲告發，分案調查京華城、台智光等多項北市大型標案
|7月19日
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台北市議員陳重文因圖利台智光321萬元遭起訴，北檢持續偵辦其他官員涉案
|
8月12日
|北檢分案調查柯文哲總統大選政治獻金假帳案
|8月27日
|市議員應曉薇接連出現桃園、台中機場，被檢察官下令緊急拘提
|8月28日
|專案小組首波搜索約談，威京集團沈慶京、應曉薇、吳順民被聲押禁見獲准
|8月29日
|柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜疑似接獲通知，搭機潛逃日本
|8月30日
|第二波搜索約談目表鎖定柯文哲住處與辦公處所
|9月1日
|柯文哲遭當庭逮捕並聲請羈押禁見，法院隔天裁定釋放，另裁定收押彭振聲
|9月5日
|台北地院再次開庭，依圖利罪嫌將柯文哲收押禁見
|9月27日
|第三波搜索約談，大帳房李文宗與行賄者朱亞虎被被聲押禁見獲准
|10月4日
|檢察官認為柯文哲圖利111億元，聲請查扣京華城所在土地
|10月22日
|吳順民獲檢察官聲請交保停押
|10月25日
|北檢通緝策動桃往日本的「橘子」許芷瑜返國未果，正式發布通緝並註銷護照
|11月14日
|檢察官向法院聲請查扣木可公關的帳戶資金3883萬元
|11月22日
|朱亞虎獲准交保
|12月17日
|
民眾黨黃瀞瑩、陳智菡、徐甫、吳怡萱等人因協助木可公關販售KP小物出庭作證
|12月26日
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全案偵結起訴
8月初，柯文哲前幕僚爆料，柯參選總統時的政治獻金專戶申報有假帳，檢調另找調查局台北市調處組成專案小組清查，發現柯文哲成立木可公關公司，與台北市府對京華城容積案態度轉變的時間點有多數巧合，兩案關係密不可分，檢廉調分進合擊，約談市府官員了解京華城容積案審議過程，同時清查所有可疑資金。
▲柯文哲貼身助理「橘子」許芷瑜(右)滯留日本遭通緝。（資料照／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）
8月27日，協助京華城陳情的台北市議員應曉薇，無預警突然出現在桃園機場，專案小組派員前往盯梢，確認應曉薇離開機場後，搭車前往台中，辦案人員原本已經鬆了一口氣，沒想到應曉薇的座車突然轉往水湳機場前進，疑似準備臨櫃買票前往港澳，由於應曉薇是全案關鍵人物，一旦讓她潛逃將嚴重影響全案的偵辦動作，北檢緊急下令拘提應曉薇，同時召集人馬，在隔天拂曉發動大規模搜索。
8月28日，威京集團沈慶京發現廉政官已經衝到家門口了，企圖從住處安全門逃離，卻在最後關頭遭檢調攔下，隔天，台北地院以沈慶京涉嫌行賄應曉薇4000多萬元，有逃亡、滅證之虞等理由，裁定沈慶京、應曉薇以及應的助理吳順民羈押禁見。
只不過，但柯文哲的貼身祕書「橘子」許芷瑜仍然因接獲通報，在29日尚未被查出涉案時，搭機逃往日本。
▲威京集團主席沈慶京遭搜索時企圖從安全門逃離。（資料照／記者劉昌松攝）
此時，柯文哲仍忙著對外界解釋政治獻金假帳疑義，直到8月30日清晨，檢察官親自登門，柯文哲卻拒不應門，拖延1個小時才接受檢察官搜索，檢察官發現柯文哲的手機內與部分共犯的訊息已被刪除，雖然柯文哲在北檢應訊時不配合，甚至一度作勢要離開偵查庭，仍被檢察官強勢當庭逮捕。
在馬拉松式的偵訊後，檢察官最後在9月1日以柯文哲涉圖利罪嫌重大，且妻小名下帳戶有來路不明資金流入，有勾串、滅證之虞等理由，向法院聲請羈押禁見，台北地院首度開庭認為柯文哲罪嫌不族釋放，經高院抗告發回後，法官9月5日再次開庭，依圖利罪嫌裁定將柯文哲收押禁見，國內第三大黨主席、素人參政成為政治領袖的柯文哲，正式淪為階下囚。
9月27日，檢調發動第三波大搜索，柯文哲最信任的高中同學李文宗，在競選期間擔任財務長的他，被檢察官查出，涉嫌與柯文哲共同利用競選總部、木可公關公司、眾望基金會等不同機構間，人員與金錢交叉使用的方式，侵占民眾捐款，因此再依《貪污治罪條例》等罪嫌，將李文宗與時任鼎越開發負責人朱亞虎聲押禁見獲准。
▲民眾黨主席柯文哲因涉嫌貪污、圖利、侵占等多罪遭收押起訴。（資料照／記者李毓康攝）
北檢持續傳喚北市府官員、威京集團員工、以及捐贈政治獻金的金主等各方人士後，認定柯文哲市府時期，圖利京華城，給予無法可循、高達20%的容積獎勵，價值超過111億元，因此在10月間，向法院聲請查扣京華城所在土地獲准，之後向法院聲請讓坦承犯行的吳順民交保。
10月25日，檢察官認為「橘子」許芷瑜掌握重要事證，卻拒不回國說明，正式發布通緝；11月14日，檢查官再以疑為侵占不法所得為由，向法院聲請查扣木可公觀的帳戶資金3883萬餘元；11月22日，坦承幫沈慶京透過人頭捐款，行賄柯文哲210萬元的朱亞虎也獲准交保，全案只剩下主要被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲遭收押至今。
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