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社會 社會焦點 保障人權

應曉薇差點跑了！檢調「被迫提前攤牌」　辦倒柯文哲8個月全紀錄

▲▼快訊／應曉薇移送北檢　稱幫忙釐清案情「我覺得很棒」。（圖／記者黃克翔攝）

▲應曉薇疑似得知將遭偵辦，企圖搭機離境，專案小組被迫提前拘提展開搜索行動。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪案件，今年5月開始分案調查，原本一直在鴨子划水低調蒐證，並不斷推演出手正面對決柯文哲的時間，沒想到，在京華城案中扮演關鍵中間人角色的前市議員應曉薇，接連出現在桃園、台中機場，專案小組擔心應曉薇潛逃，被迫提早發動攻勢，先將應曉薇拘提到案，並同步提早發動搜索，鞏固主要事證後，9月約談柯文哲並聲押獲准，全案歷時8個月的偵查，終於完整拼湊出柯文哲、沈慶京等人的貪污犯行，讓柯文哲跌落政治神壇。

柯文哲2024年初競選總統落敗後，陸續有民代與名嘴爆料，質疑柯市府時期多項大型標案有圖利業者之虞，台北地檢署5月分案，指揮廉政署調查京華城、北士科、魚果市場等案，連同涉議員陳重文涉嫌圖利台智光案，一併調閱相關資料，並傳訊必要人員釐清案情。


日期 事件
2024年初 柯文哲競選總統落敗
5月間

台北地檢署陸續接獲告發，分案調查京華城、台智光等多項北市大型標案
7月19日

台北市議員陳重文因圖利台智光321萬元遭起訴，北檢持續偵辦其他官員涉案

8月12日

 北檢分案調查柯文哲總統大選政治獻金假帳案
8月27日 市議員應曉薇接連出現桃園、台中機場，被檢察官下令緊急拘提
8月28日 專案小組首波搜索約談，威京集團沈慶京、應曉薇、吳順民被聲押禁見獲准
8月29日 柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜疑似接獲通知，搭機潛逃日本
8月30日 第二波搜索約談目表鎖定柯文哲住處與辦公處所
9月1日 柯文哲遭當庭逮捕並聲請羈押禁見，法院隔天裁定釋放，另裁定收押彭振聲
9月5日 台北地院再次開庭，依圖利罪嫌將柯文哲收押禁見
9月27日 第三波搜索約談，大帳房李文宗與行賄者朱亞虎被被聲押禁見獲准
10月4日 檢察官認為柯文哲圖利111億元，聲請查扣京華城所在土地
10月22日 吳順民獲檢察官聲請交保停押
10月25日 北檢通緝策動桃往日本的「橘子」許芷瑜返國未果，正式發布通緝並註銷護照
11月14日 檢察官向法院聲請查扣木可公關的帳戶資金3883萬元
11月22日 朱亞虎獲准交保
12月17日

民眾黨黃瀞瑩、陳智菡、徐甫、吳怡萱等人因協助木可公關販售KP小物出庭作證
12月26日

全案偵結起訴

8月初，柯文哲前幕僚爆料，柯參選總統時的政治獻金專戶申報有假帳，檢調另找調查局台北市調處組成專案小組清查，發現柯文哲成立木可公關公司，與台北市府對京華城容積案態度轉變的時間點有多數巧合，兩案關係密不可分，檢廉調分進合擊，約談市府官員了解京華城容積案審議過程，同時清查所有可疑資金。

▲▼柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

▲柯文哲貼身助理「橘子」許芷瑜(右)滯留日本遭通緝。（資料照／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

8月27日，協助京華城陳情的台北市議員應曉薇，無預警突然出現在桃園機場，專案小組派員前往盯梢，確認應曉薇離開機場後，搭車前往台中，辦案人員原本已經鬆了一口氣，沒想到應曉薇的座車突然轉往水湳機場前進，疑似準備臨櫃買票前往港澳，由於應曉薇是全案關鍵人物，一旦讓她潛逃將嚴重影響全案的偵辦動作，北檢緊急下令拘提應曉薇，同時召集人馬，在隔天拂曉發動大規模搜索。

8月28日，威京集團沈慶京發現廉政官已經衝到家門口了，企圖從住處安全門逃離，卻在最後關頭遭檢調攔下，隔天，台北地院以沈慶京涉嫌行賄應曉薇4000多萬元，有逃亡、滅證之虞等理由，裁定沈慶京、應曉薇以及應的助理吳順民羈押禁見。

只不過，但柯文哲的貼身祕書「橘子」許芷瑜仍然因接獲通報，在29日尚未被查出涉案時，搭機逃往日本。

▲▼京華城案，威京集團主席沈慶京。（圖／記者劉昌松攝）

▲威京集團主席沈慶京遭搜索時企圖從安全門逃離。（資料照／記者劉昌松攝）

此時，柯文哲仍忙著對外界解釋政治獻金假帳疑義，直到8月30日清晨，檢察官親自登門，柯文哲卻拒不應門，拖延1個小時才接受檢察官搜索，檢察官發現柯文哲的手機內與部分共犯的訊息已被刪除，雖然柯文哲在北檢應訊時不配合，甚至一度作勢要離開偵查庭，仍被檢察官強勢當庭逮捕。

在馬拉松式的偵訊後，檢察官最後在9月1日以柯文哲涉圖利罪嫌重大，且妻小名下帳戶有來路不明資金流入，有勾串、滅證之虞等理由，向法院聲請羈押禁見，台北地院首度開庭認為柯文哲罪嫌不族釋放，經高院抗告發回後，法官9月5日再次開庭，依圖利罪嫌裁定將柯文哲收押禁見，國內第三大黨主席、素人參政成為政治領袖的柯文哲，正式淪為階下囚。

9月27日，檢調發動第三波大搜索，柯文哲最信任的高中同學李文宗，在競選期間擔任財務長的他，被檢察官查出，涉嫌與柯文哲共同利用競選總部、木可公關公司、眾望基金會等不同機構間，人員與金錢交叉使用的方式，侵占民眾捐款，因此再依《貪污治罪條例》等罪嫌，將李文宗與時任鼎越開發負責人朱亞虎聲押禁見獲准。

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲因涉嫌貪污、圖利、侵占等多罪遭收押起訴。（資料照／記者李毓康攝）

北檢持續傳喚北市府官員、威京集團員工、以及捐贈政治獻金的金主等各方人士後，認定柯文哲市府時期，圖利京華城，給予無法可循、高達20%的容積獎勵，價值超過111億元，因此在10月間，向法院聲請查扣京華城所在土地獲准，之後向法院聲請讓坦承犯行的吳順民交保。

10月25日，檢察官認為「橘子」許芷瑜掌握重要事證，卻拒不回國說明，正式發布通緝；11月14日，檢查官再以疑為侵占不法所得為由，向法院聲請查扣木可公觀的帳戶資金3883萬餘元；11月22日，坦承幫沈慶京透過人頭捐款，行賄柯文哲210萬元的朱亞虎也獲准交保，全案只剩下主要被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲遭收押至今。

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