京華城案偵結！柯文哲、沈慶京、應曉薇5在押被告全員集合

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲，涉嫌圖利京華城容積率案，今天（26日）偵查終結，首度將在押的5人被告一併提訊，包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市億元應曉薇、台北市前副市長彭振聲、柯競總財務長李文宗都走下囚車，進入北檢候訊室，預料將在稍晚依貪污等罪起訴，移送台北地院審理是否繼續羈押。

▲柯文哲(左)和沈慶京(右)抵達北檢。（圖／記者湯興漢攝）

北檢5月開始偵辦京華城改建840%容積案，發現應曉薇與前兵役局長朱亞虎多次在業者與公務員間穿線，柯文哲與應曉薇3次便當會後，原本態度堅決地市府突然開綠燈，讓對京華城容積案在基本容積外加移轉容積案之後，新增沒有法源的20%獎勵容積。

▲應曉薇。（圖／記者湯興漢攝）

檢察官發現，沈慶京以捐贈公益等藉口，行賄應曉薇4000多萬元，8月27日緊急將疑似要搭機潛逃的應曉薇拘提到案，隨即對威京集團展開大搜索，應曉薇、沈慶京、應曉薇助理吳順民3人被以行賄、收賄等罪羈押禁見。

8月31日，檢察官指揮調查局偵辦柯文哲競選經費政治獻金假帳案，認為柯競總與木可公關公司、眾望基金會等相關組織的金流混亂，疑有非法挪用、流入私人口袋的情形，陸續將親友帳戶內有可疑金流的柯文哲、前副市長彭振聲聲押獲准。

▲彭振聲。（圖／記者湯興漢攝）

曾以證人身分到案的柯文哲大帳房李文宗，以及朱亞虎分別在多次次遭傳喚後，改列被告身分遭收押禁見，累計政治獻金、京華城案最多同時有7名被告收押。直到10月間，吳順民因充分陳述，首先獲檢察官聲請以500萬元交保候傳。11月間，承認行賄的朱雅虎也獲得交保200萬元。

▲李文宗(右2) 。（圖／記者湯興漢攝）

全案今天偵查終結，台北地檢署前一天就開出提票，將5人提到地檢署候訊室，一旦確認起訴，檢方將把五人連同卷宗，移審台北地方法院。