道歉、剃髮、起訴　陷弊案風暴5個月...柯文哲容貌變化一次看

▲柯文哲因涉京華城圖利及侵占政治獻金2案遭起訴。（合成圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選總統失敗後，接連遭爆涉嫌圖利財團、政治獻金帳目造假案，柯文哲否認不法，但為了帳務問題公開鞠躬，遭北檢約談到案，因揚言要離庭回家遭逮捕，最後被檢察官聲押禁見獲准，到了北所還一度拒絕被借提出庭，之後又剃掉頭髮再度現身北檢囚車道，《ETtoday新聞雲》整理弊案發生以來，柯文哲容貌、神情變化。

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2024/8/31 柯文哲遭聲押禁見理由曝光 違背職務收賄+圖利還有勾串滅證之虞

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2024/11/13 柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭 今提訊新造型現身

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▲柯文哲26日被押抵北檢。（圖／記者湯興漢攝）