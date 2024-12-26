　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

道歉、剃髮、起訴　陷弊案風暴5個月...柯文哲容貌變化一次看

▲▼柯文哲拼圖。（合成圖／資料照）

▲柯文哲因涉京華城圖利及侵占政治獻金2案遭起訴。（合成圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選總統失敗後，接連遭爆涉嫌圖利財團、政治獻金帳目造假案，柯文哲否認不法，但為了帳務問題公開鞠躬，遭北檢約談到案，因揚言要離庭回家遭逮捕，最後被檢察官聲押禁見獲准，到了北所還一度拒絕被借提出庭，之後又剃掉頭髮再度現身北檢囚車道，《ETtoday新聞雲》整理弊案發生以來，柯文哲容貌、神情變化。

2024/8/12　「民眾黨不會被挫折擊垮」　柯文哲：錢沒有跑到任何人口袋

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲8月12日，柯文哲為總統大選政治獻金錯帳風波出席記者會，定調為會計師漏登、誤登疏失。

2024/8/14 坦承缺乏專業團隊　柯文哲發黨員信認「用人不當」：我責無旁貸

▲▼民眾黨主席柯文哲步出黨中央。（圖／記者袁茵攝）

▲8月14日，檢調7路搜索木可公關等處，約談會計師端木正等6人，柯文哲發信給民眾黨員表示「我會深刻檢討並改正過失。」

2024/8/29 柯文哲親曝「木可」成立理由　坦言犯錯「整本帳簿只有李文宗看過」

▲▼民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

▲8月29日，柯文哲為選舉財務問題公開道歉，北檢同日偵辦京華城案，向法院聲押威京集團主席沈慶京及企圖搭機離台的市議員應曉薇等人。

2024/8/30 柯文哲轟「史上首位在野黨主席住家遭搜索」　與陳佩琪搭座車赴廉政署

▲▼柯文哲 被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲8月30日，檢廉以偵辦京華城案等理由，搜索柯文哲與北市前副市長彭振聲等人住處，並約談柯與妻子陳佩琪。

2024/8/31 柯文哲遭聲押禁見理由曝光　違背職務收賄+圖利還有勾串滅證之虞

▲▼ 檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲8月31日，柯文哲不耐深夜訊問作勢要回家，遭檢察官諭令當庭逮捕，柯文哲聲請提審失敗，檢察官繼續訊問後，依貪污收賄、圖利等罪聲押禁見。

2024/9/2 柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」：法官扛住所有壓力

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲9月2日，台北地院認為柯文哲犯罪嫌疑不足，裁定無保請回，北檢不服提起抗告。

2024/9/5 羈押3理由曝！圖利沈慶京逾200億　法官認柯文哲：執意為之

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲9月5日，北檢抗告成功，台北地院第2次開庭後裁定柯文哲羈押禁見，隨即押上囚車送往台北看守所。

2024/9/10 輪到柯文哲了！收押第6天首提訊　檢追查「小沈1500」金流

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲9月10日，柯文哲被檢察官提訊，遭收押後首度曝光。

2024/10/1 北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

▲▼柯文哲提訊結束，還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲10月1日，柯文哲不滿臨時通知，拒絕出庭應訊，檢察官審酌柯文哲身心狀況決定取消庭期。

2024/11/1 柯文哲延押2月理由曝光！尚有共犯未到案　犯罪事實待繼續偵查

▲▼ 柯文哲延押庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲11月1日，台北地院開庭裁定，准予延押柯文哲2個月。

2024/11/13 柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

▲▼柯文哲剃平頭出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲11月13日，柯文哲主動向看守所要求剃髮，第13次被提訊被媒體拍到三分頭。

2024/12/19 涉貪案「起訴倒數」！北檢今再提訊柯文哲

▲12月19日，全案起訴在即，台北地檢署再度提訊柯文哲，柯抬頭挺胸走進地檢署，神情和以往大為不同。

2024/12/26 12月26日，京華城、政治獻金案今偵結！　柯文哲稍早押抵北檢
▲▼ 李文宗，沈慶京，應曉薇，彭振聲，柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲26日被押抵北檢。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北檢起訴柯文哲　全文曝光
快訊／柯文哲起訴！　蔡壁如請辭台中市府顧問獲准
快訊／柯文哲涉貪起訴11人　2人獲緩起訴
快訊／柯文哲「三大罪」正式起訴！求刑28年6月
LIVE／柯文哲涉貪偵結　北檢最新說明
快訊／柯文哲、沈慶京、應曉薇5在押被告全員集合
道歉、剃髮　柯文哲5個月容貌變化一次看
柯文哲大事記！重考上台大、曾陷MG149案　選完總統「面對5
快訊／柯涉貪兩大案偵結！應曉薇、彭振聲搭同輛囚車抵達
快訊／囚車抵達！沈慶京戴漁夫帽、口罩　坐輪椅現身北檢
快訊／中捷隨機砍人　洪淨遭判10年
快訊／柯文哲搭囚車押抵北檢
LIVE／囚車到了！抵達北檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖赤崁牛踏尾海域發現浮屍　腫脹難辨身分待查

快訊／柯文哲涉貪起訴11人　朱亞虎認罪、陳俊源獲緩起訴

快訊／柯文哲兩大案偵結！　北檢「四大罪」起訴求刑28年6月

第一個現身北檢是他！台灣國陳峻涵舉標語嗆柯文哲　遭警制止請走

LIVE／柯文哲涉貪2大案偵結！　北檢記者會最新說明

京華城案偵結！柯文哲、沈慶京、應曉薇5在押被告全員集合

道歉、剃髮、起訴　陷弊案風暴5個月...柯文哲容貌變化一次看

快訊／囚車押抵北檢！大帳房李文宗綠衣、雙手上銬畫面曝

快訊／柯涉貪兩大案偵結！　應曉薇、彭振聲搭同輛囚車抵北院

違停公車站牌前被按喇叭　駕駛抄鋁棒嗆「叭三小」下場慘了

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

李光洙跟李棟旭合拍新戲　劉在錫：他把你安插進去的嗎？

邊伯賢苦練中文 嗨唱〈我姓石〉XD

澎湖赤崁牛踏尾海域發現浮屍　腫脹難辨身分待查

快訊／柯文哲涉貪起訴11人　朱亞虎認罪、陳俊源獲緩起訴

快訊／柯文哲兩大案偵結！　北檢「四大罪」起訴求刑28年6月

第一個現身北檢是他！台灣國陳峻涵舉標語嗆柯文哲　遭警制止請走

LIVE／柯文哲涉貪2大案偵結！　北檢記者會最新說明

京華城案偵結！柯文哲、沈慶京、應曉薇5在押被告全員集合

道歉、剃髮、起訴　陷弊案風暴5個月...柯文哲容貌變化一次看

快訊／囚車押抵北檢！大帳房李文宗綠衣、雙手上銬畫面曝

快訊／柯涉貪兩大案偵結！　應曉薇、彭振聲搭同輛囚車抵北院

違停公車站牌前被按喇叭　駕駛抄鋁棒嗆「叭三小」下場慘了

北檢開記者會「不開放提問」只給QA紙本！網曝1點笑了：是不是心虛

設計師公開5種「好看不實用」居家雷品　買單即幻滅

馬爹利金王之尊用巴卡拉水晶打造奢華　蘇格登緞帶開運

澎湖赤崁牛踏尾海域發現浮屍　腫脹難辨身分待查

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

台中女迷途呆坐超商30小時　警帶回派出所助返家

紐約計程車衝撞多人至少6傷　9歲男童急送醫

柯文哲、陳佩琪都醫生　沈政男：會為區區幾千萬犯貪污重罪？

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

快訊／柯文哲起訴！　蔡壁如請辭台中市府顧問獲准

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

嘉義6連霸前議員病逝　家人不願出面處理後事

快訊／柯北檢三大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

應曉薇差點跑了　北檢辦倒柯文哲全紀錄

國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝

5個月騙光3000萬！　詐團手段一次看

快訊／學測倒數23天　高三生「25F墜樓」不治

快訊／囚車出發！前往北所押解柯文哲等被告

傳上午開偵結記者會起訴柯　北檢不證實

即／新北民宅深夜傳爆炸聲　1男右手掌炸斷送醫

大貨車違規撞飛機車　女騎士送醫不治

柯文哲案偵結　北檢記者會不開放發問

柯文哲傳今早被起訴！　北檢求刑至少10年

即／應曉薇、彭振聲搭同輛囚車抵北院

名律師替博弈集團洗錢「狂撈4.7億」　裁定400萬交保

更多熱門

相關新聞

柯文哲涉貪今偵結！網友湧FB、IG留言

柯文哲涉貪今偵結！網友湧FB、IG留言

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，遭羈押至今113天，檢方26日宣布偵結，於上午10時召開記者會說明。由於昨日就有相關消息傳出，因此不少網友也在柯文哲的社群平台上留言，IG多為支持者加油打氣，臉書則是開酸的留言比較多。

即／大帳房李文宗綠衣、雙手上銬抵北檢

即／大帳房李文宗綠衣、雙手上銬抵北檢

即／應曉薇、彭振聲搭同輛囚車抵北院

即／應曉薇、彭振聲搭同輛囚車抵北院

即／沈慶京戴漁夫帽、口罩　坐輪椅現身北檢

即／沈慶京戴漁夫帽、口罩　坐輪椅現身北檢

快訊／北檢防小草、黨工聚集　警方架設拒馬

快訊／北檢防小草、黨工聚集　警方架設拒馬

關鍵字：

柯文哲政治獻金京華城侵占貪污

讀者迴響

熱門新聞

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」

GD回歸年末舞台挨批：根本放送事故

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

嘉義6連霸前議員病逝　家人不願出面處理後事

快訊／柯北檢三大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

八點檔女神脫了！　小蠻腰有彩蛋

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

未有效糾正性騷被重罰100萬　麥當勞：虛心接受

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面