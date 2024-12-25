建中校友會爆爭議　呱吉也在場「沒看到菜單」道歉！曝現場狀況

▲呱吉當天也在現場。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）



記者施怡妏／綜合報導

建國中學上周末舉行校友30重聚活動後，卻爆發晚宴菜單出現物化女性的菜名，更有校友對印出女校人形立牌做出不雅動作，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑當天也在現場，他透露，有一半的人都忙著跟老同學敘舊，「我沒有注意到菜單，我甚至沒有吃到幾口菜」，為自己作為成熟的大人，卻未能成為好榜樣而道歉。

「呱吉」在粉專發文，餐會於12月14日晚間舉行，因參加日間活動遲到，抵達時活動已開始一個多小時，現場氣氛熱烈，大家都忙著跟老同學敘舊，桌上的菜餚大多都沒被動過，「這不是因為大家都不餓，而是這場時隔三十年的重聚實在太過魔幻。」

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呱吉透露，遇到了一位曾經暗戀的老同學，當年因告白被拒絕而斷交三十年，「但這個老同學拿著酒跟我敬了一杯」。每個座位都有名牌對號入座，但一名同學T卻遲遲未到，直到餐會後半段，喝醉的同學C才透露T已在兩年前過世。

「我沒有注意到菜單，我甚至沒有吃到幾口菜」，呱吉表示，事後才在網路上看到菜單，看到有人評論台灣中年男性的厭女問題，也看到有人針對建中校風作出分析，「我一個甚至沒畢業的學生實在沒資格代表大家說話。但是作為公眾人物，和當日參與活動的一千位老學生之一，我認為我應該為自己做了不好的榜樣而道歉。」

呱吉強調，不代表任何人，只是以個人身份表達歉意，「我們不應該做出如此不謹慎的言行，給社會大眾如此不安的感受」，身為年近五十的大叔，是現在社會的中堅份子，應該更加謹慎，不該讓前人或後輩失望。

呱吉表示，不會想要揪出任何一個人來為這次疏失負責，因為這場活動的精神在於「一個都不能少」，籌備單位花了一百天的時間，將一千多名同學從世界各地找回來，甚至不忘已經過世的朋友，「那我怎麼能夠把過錯丟給一個個人去承擔。我只能以我個人的身份向社會道歉，不是因為我參加這場活動，這場活動的意義是非凡的，而是為我作為一個成熟的大人卻不能做為一個更好的榜樣而道歉。」

最後，呱吉感謝各界的批評，讓社會對性別意識有更多辯證與理解的機會。他也感謝所有46屆的同學，這場重聚活動儘管有些不美好的地方，但仍然是他下半人生的重要動力。他向建中的學長與學弟道歉，為未能盡更多心力和責任。