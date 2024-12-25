冷空氣醞釀中「周末挑戰首波寒流」　粉專曝最凍時間

▲周五冷氣團南下，周末是最冷時刻低溫下探11、12度，有機會挑戰首波寒流。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣持續不間斷，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下一波冷空氣正在醞釀中，周五冷氣團大舉南下，北部、中部、東部有下雨機會，周末是最冷時刻低溫下探11度，條件符合甚至挑戰首波寒流。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，今天冷空氣減弱，轉為偏東風，各地溫度回升，頗為舒適。但下一波冷空氣正在醞釀中，明天東北季風增強，周五冷氣團大舉南下，北部、中部、東部有下雨機會，南部雲量偏多。

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粉專表示，到了周末是最冷時刻，低溫下探11至12度，高機率達到強烈大陸冷氣團等級；條件符合的話，甚至挑戰首波寒流，所幸會是偏乾冷型態。好好把握今天相對舒適的一天。

中央氣象署預報員官欣平說，周五是未來一周天氣最差的一天，全台各地都有降雨的可能，且大陸冷氣團或強烈冷氣團南下，逐步降溫、水氣多，又濕又冷。周末比起周五更冷，但水氣減少，以迎風面降雨為主，西半部陽光露臉。

她表示，周末北部和東半部整天都是冷的，15至18度甚至更低，中南部白天高溫不到20度；夜間清晨各地14、15度，由於後期天氣比較乾，搭配輻射冷卻作用，最冷時間點在周日，西半部低溫11至14度，東半部13至16度。