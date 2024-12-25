快訊／麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病　已確診12人

▲醫院麻疹群聚案相關。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內日前發生越南境外移入麻疹個案引發醫院群聚案件，疾管署今日公布再新增7例確定病例，都和該群聚相關，感染者分別為中部某醫院20多歲女性護理師共3位、30多歲女性環境清潔人員1位、40多歲女性醫師1位、50多歲就醫接觸者之陪病家屬1位，以及20多歲男性工務課人員1位；整起群聚事件迄今共計確診12例。

疾管署指出，7例個案分別於12月14日至19日間發病，12月17日至21日出疹。整起群聚事件迄今共計確診12例，包含12月10日公布之越南境外移入指標個案、同班機確診者1例以及後續醫院相關確診者10例，衛生單位已掌握相關接觸者共1,014人，本次群聚事件將監測至2025年1月8日。

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疾管署說明，因應此次醫院麻疹群聚事件，院方已於12月19日召開因應會議，並啟動全院員工（含外包及福利社人員） MMR疫苗施打計畫，針對經評估需接種MMR疫苗人員儘速安排完成接種共計1,149人，疾管署與衛生局將持續督導院方落實感染管制措施及接觸者健康監測等相關防治作為。

疾管署統計，我國今（2024）年截至12月23日累計26例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中17例為國內感染病例（含4起群聚），另9例為境外移入病例，感染國家分別為航空器感染3例，越南、馬來西亞各2例，其餘為泰國、柬埔寨各1例。今年國內感染及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0-2例，均為五年同期最高。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，並建議1981年（含）以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。