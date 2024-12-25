兒福聯盟大叔性騷嫩妹！跟蹤到住處逼上車　主管竟反讚「貼心」

▲曾男（左）突然出現在小雯（右）家附近，堅持載她上班，還送她玩偶獻殷勤。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

A小姐透露，曾男傳訊的次數和內容讓人無法喘息，例如小雯吃藥、搓揉痠痛的手，馬上就會收到曾傳訊問她：「怎麼了？」小雯如果缺席社團活動，曾也會傳訊詢問，下班前曾還會傳訊提醒她，記得收樓梯間的傘，週末也不放過，說當天是小雯高中母校校慶等，非常誇張。

面對騷擾訊息，小雯選擇敷衍應答，沒想到去年耶誕節上午7點，她在台北市士林區住家附近的公車站準備搭公車上班，曾卻突然出現，說要開車載她去上班，小雯苦笑拒絕，但曾非常堅持，她擔心激怒對方，只好無奈上車。

▲兒盟在官網宣導如何應對性騷擾，讓被害人覺得十分諷刺。

小雯的閨密B小姐告訴本刊，事後小雯才知道，曾在傳訊聊天時，多次試探、拼湊小雯上班的路線，當天刻意從新北板橋住家開車到士林勘察環境，確認之後便在公車站牌守株待兔，不僅如此，當天曾還帶了小雯喜愛的玩偶，以及要給小雯寵物加菜的600元紅包，堅持要她收下。

B小姐說，曾蒐集線索、擅自跑到小雯住家附近堅持要送她上班，明顯逾越同事來往的界線，更踩到隱私紅線，讓小雯非常驚慌，到辦公室後立刻跟女組長反應被曾男性騷擾，沒想到組長竟稱讚曾男「貼心」，小雯沒得到長官的理解，只好說服自己這只是偶發事件，假裝沒發生。

不料，曾得知小雯的反應後，又連續多日糾纏她，說要向她道歉，但她只覺得噁心，晚上還惡夢連連。事發後2週，某日小雯等電梯時，巧遇正要出門的曾，結果對方又纏住她，堅持要陪她搭電梯送她回辦公室，小雯再也受不了，二度向組長求救，卻得到「他想追妳」的答案，讓她無法接受。

▲曾男傳訊息要小雯注意傷口，窺視感讓小雯覺得隱私被侵犯。

為此，小雯轉向人資主管申訴，對方卻要她檢討「是否明確拒絕曾男追求」，直到她找上副處長反應，兒盟才組成委員會調查，2個月後調查報告出爐，認定曾男確實做出令小雯不舒服、感覺被侵犯的行為，但不構成性騷擾。

小雯無法接受，決定控告曾男違反《跟騷法》，但組長卻到警局替曾作證，稱曾也曾接送她上下班，還說他只是太投入「小天使、小主人」活動，並無惡意，甚至要小雯撤告。對此，B小姐說，組長與曾共事多年，接送都有事先約好，並不會突然出現，說詞明顯是為了包庇曾。

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