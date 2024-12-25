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兒福聯盟大叔性騷擾嫩妹！　窺探私訊曝光

小雯（前）在辦公室經常感受到曾男（後）注視的眼神，讓她壓力很大。（示意畫面，AI繪圖Firefly生成，本刊美術組後製）

▲小雯（前）在辦公室經常感受到曾男（後）注視的眼神，讓她壓力很大。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年初新北市1歲男童剴剴被劉姓保母虐待致死，因劉是知名社福機構兒童福利聯盟文教基金會（簡稱兒盟）媒介的合格保母，案件爆發後震驚全國，也讓兒盟備受抨擊，原本屬教育部管轄的兒童福利聯盟文教基金會，9月3日宣布刪除「文教」2字，並改由衛福部為其主管機關。

曾男傳訊息要小雯注意傷口，窺視感讓小雯覺得隱私被侵犯。（讀者提供）

▲曾男傳訊息要小雯注意傷口，窺視感讓小雯覺得隱私被侵犯。

巧合的是，同一天士林地檢署也有1起與兒盟有關的案件結案，案由是兒盟1名女專員控告曾姓男前輩違反《跟蹤騷擾防制法》，雖然曾男最後因罪證不足獲不起訴處分，但被台北市勞動局認定構成性騷。

知情人士說，女專員會走上訴訟一途，是因兒盟高層包庇護短，造成女專員二度甚至三度傷害！知悉內情的Ａ小姐告訴本刊，提出告訴的女專員小雯（化名）今年24歲，是某國立大學畢業的高材生，因對兒童福利政策很有熱忱，去年9月投履歷到兒福聯盟，最後如願到兒盟台北市內湖總部工作，負責政策制定、執行與理念推廣。

曾男試探、拼湊出小雯的上班路線，並提前到站牌等她上班。（讀者提供）

▲曾男試探、拼湊出小雯的上班路線，並提前到站牌等她上班。

小雯到兒盟上班後非常認真，卻常被同組1名大她18歲的曾姓資深男專員騷擾，組內明明有群組，曾男有事卻不在群組裡說，而是每天藉故私訊她，並稱呼她「正妹」，讓小雯很不自在。另一方面，2人的座位在對角，小雯常餘光感受到曾男注視的眼神，曾也不時到小雯的座位旁找她聊天，礙於自己是菜鳥的她，只能容忍配合。

勞動局認定曾男的行為屬「敵意性環境性騷擾」，要求兒盟懲戒。（讀者提供）

▲勞動局認定曾男的行為屬「敵意性環境性騷擾」，要求兒盟懲戒。

去年11月小雯完成一項報告，曾又藉故傳訊感謝她，文末提到：「妳褲管跑起來，我有飄（看）到傷口外圍還有紅腫！」當時小雯的腳踝受傷，收到這則訊息嚇了一跳，不知曾何時窺視到她私密的傷口，只能冷淡回覆，沒想到曾變本加厲，對她的大頭貼品頭論足，小雯覺得困擾，將大頭貼換成寵物照片，結果曾又轉聊寵物養育，讓她無法擺脫訊息地獄。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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