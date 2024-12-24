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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳明起訴柯文哲　陳佩琪哽咽排字「平安回家」：我希望有個完整的家

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見至今，日前傳出北檢將於25日聖誕節當天起訴，外界高度關注。而就在24日平安夜當晚，柯文哲妻子陳佩琪與民眾黨組織部副主任林昭印等人，一同到自由廣場排下「平安回家，FREE KP」字樣，陳佩琪也激動哽咽喊話，希望柯文哲可以平安回家，「我希望有個完整的家」。

由於京華城案第一個被羈押禁見的國民黨台北市議員應曉薇，將於12月28日羈押期滿，因此本案將於27日前全案偵結。而日前有媒體報導指稱，北檢考量12月24日正逢立法院行使大法官同意權，為避免捲入政治風暴，或引發民眾黨不必要報復，所以最有可能公告起訴的時間點為25日。

▲▼民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪於24日平安夜現身自由廣場，與民眾黨組織部副主任林昭印等人一同排出「平安回家，Free KP」文字。（圖／翻攝自Facebook／林昭印）

▲民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪於24日平安夜現身自由廣場，與民眾黨組織部副主任林昭印等人一同排出「平安回家，Free KP」文字。（圖／翻攝自Facebook／林昭印）

面對坊間不斷傳出，北檢將於25日起訴，林昭印等人於24日晚上到自由廣場進行「平安夜排字」活動，邀請陳佩琪也一同參與，並且排出了「平安回家，FREE KP」文字。被問到為何在平安夜發起此活動？林昭印表示，支持者發起過很多場活動，僅是今天剛好到中正紀念堂。

至於排「平安回家」，但外傳柯文哲明天恐被起訴？林昭印提及，今天陳佩琪也有到現場，願望是希望柯文哲能夠平安回家，已經押了4個月，目前為止也找了很多金流專家，但有沒查到金流，所以希望在證據都查完、起訴書也寫好了的情況下，應該讓柯文哲可以回家好好休息。

針對若北檢明起訴柯文哲，民眾黨會不會有特殊行動？林昭印回應，還是要先看起訴內容，全國、全世界都很關心起訴書內容，要等起訴書出來後，才會針對內容去做解釋與反擊。

而陳佩琪也透過直播向網友表示，「今天是聖誕夜，也是平安夜，祝福大家都闔家平安，全家人都能夠聚在一起過平安夜。」而自己今天會來這裡，就是希望把願望透過小草的燈光排出來。

話說到一半，陳佩琪開始哽咽說，「我希望民眾黨主席、我的先生（柯文哲）能夠平安回家，KP能夠FREE（自由），我希望他能夠出來，繼續領導我們民眾黨，也是回家能陪我過聖誕節、過年。」

陳佩琪稱，今天小草表現出對柯文哲的支持，而自己大概只排了一個「家」字，「這是我最重視的，我希望有個完整的家。」而她也在聖誕樹下擺了禮物跟聖誕襪，希望柯文哲回來之後，她能夠給柯。

▼陳佩琪與林昭印等人排出「平安回家，Free KP」祈福文字。（圖／林昭印提供）

▲▼民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪於24日平安夜現身自由廣場，與民眾黨組織部副主任林昭印等人一同排出「平安回家，Free KP」文字。（圖／林昭印提供）

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