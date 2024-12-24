高虹安捐款25萬給新竹市仁愛之家　聖誕節前夕現身親送禮物給小朋友

▲鮮少露面的高虹安在聖誕節前夕現身新竹市仁愛之家。（圖／翻攝高虹安臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

新竹市長高虹安自停職後近半年鮮少露面，在聖誕節前夕，她特別前往之前以個人名義捐款25萬元的新竹市仁愛之家，送上祝福的聖誕禮物給仁愛之家的小朋友，身著聖誕裝扮的她強調，希望大家都能這樣把愛傳下去，一起守護更多孩子的夢想。

高虹安24日晚間在臉書發文表示，今年的她和去年一樣，也參加了市政府舉辦的「心願卡圓夢計畫」，由於孩子許願希望能收到彩色馬克筆，所以她也去了文具店挑選了一套60色馬克筆，送到孩子的家中，祝福這位孩子能更盡興地揮灑色彩、探索世界。

對於聖誕夜的想像，高虹安表示，她小時後總是在聖誕夜，小心翼翼掛上襪子，期待能親眼看見聖誕老公公和麋鹿雪橇來送禮物，甚至還認真計算，聖誕老公公抵達每家每戶該有的速度為何，但是這樣天真的童年，就在某一年她爸爸太過大聲地塞禮物時，畫下完美的句點。

高虹安說，當她來到仁愛之家時，孩子們一個個撲了上來，握著她的手，和她分享他們的故事，讓她感觸很深。沒想到成為大人和市長的她，還是收到好多、好多的聖誕祝福。她也強調，總有一天孩子會長大，也會成為下一代的聖誕老公公，希望大家能這樣把愛傳下去，一起守護更多孩子的夢想。