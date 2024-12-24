獨／北市國中女淪老師玩物！被迫開房「穿比基尼」...惡狼長相曝光

記者黃宥寧／台北報導

北市某學校柔道隊王姓教練涉利用職權，多次將15歲女學生小佳（化名）帶至汽車旅館，對其性侵及猥褻。每當女方抗拒，王男便以暴怒相逼，讓她不敢反抗，隱忍長達1年多才鼓起勇氣報警，讓惡劣的王師被起訴。士林地院今（24）日首開庭，王不僅砸重金聘名律師，庭後見到記者更一臉慌張，迅速轉身，低頭躲回法院內。

士院今首開庭，因案涉及妨害性自主採不公開審理。庭審歷時約1小時結束，王姓教練身穿深色針織開襟外套，搭配深色長褲，整體穿著顯得低調樸素，臉上戴著醫用口罩，遮掩表情。他步出法庭時聽見守候的記者問「為什麼為人師表要這樣」，神情瞬間變得警戒，腳步一頓，隨即低頭匆匆轉身回到法院內，避開記者追問。

據悉，王男在庭上對案情避重就輕，對指控核心問題模糊回應。令人注目的是，他所委任的律師來自知名律師事務所，該事務所為曾為前立法委員潘懷宗辯護，讓潘獲緩刑。王男如此砸重金請來律師團助陣，無非是為了爭取無罪或減輕刑責。

回顧案情，38歲的王男，2017年3月至2018年8月底，任職北市某國中柔道隊教練，並指導15歲女學生小佳（化名）。孰料，王卻起色念，利用小佳服從教練，且參加國內賽事需仰賴教練帶隊訓練、推薦、指導等，以每週2次至3至不等頻率帶著小佳到汽車旅館等處，用手指、性器侵犯，甚至打手槍供小佳看，小佳因受限於監督關係，選擇忍氣吞聲，事後決定報警處理。

警詢、偵查時，王師坦承是小佳的國中、高中柔道教練，練習結束也會開車載隊上學生回家，但否認有侵犯小佳。小佳指出，國中時，大約1至2天與王發生性行為，高一則每週2次，當時有跟表姐講過，但不知道該如何反抗，因為王是老師，很兇又有威嚴，每次看到王師會很恐懼、焦慮。

▲北市柔道王姓老師身材中等留著俐落短髮。（圖／記者黃宥寧攝）

小佳家人作證說，小佳高中交男朋友後，王不斷打電話來家裡騷擾，甚至否認有與小佳發生性行為。小佳友人指出，王師很喜歡開車載他和小佳回家，小佳也都是最後一個下車，小佳曾透露她與王師有去海邊、山上發生性行為，期間也鼓勵過小佳向班導師將實情說出，但小佳一直哭，甚至被王看見帶走。

小佳另名親戚說，小佳曾坦承雙方交往，還說過教練約她去汽車旅館按摩，只要拒絕就會暴怒，就像是恐怖情人，昔日也曾看過王不斷傳比基尼泳裝購買連結結給小佳，小佳則回「太裸露、不適合」，但王不管小佳意願直接買，甚至要求其穿上。

檢方為求謹慎，傳了多名證人，更有人表示，小佳升大學不想再碰觸柔道，就是不想跟王有接觸，因為對方可以利用老師身分幫忙寫推薦信給大學，也可以幫忙安排比賽，甚至強制她參賽；班導師也說，國中曾問過小佳，但小佳一直哭，哭得歇斯底里，學校也有重啟性平調查。

性別平等教育委員會調查，王與小佳與一般師生互動有違，雙方發展類似男女交往關係，王也曾寫「情書」給小佳，調查小組也認定王曾帶小佳去汽車旅館觸摸等，檢方根據相關調查、證述等，依對14歲以上未滿16歲女子猥褻等罪起訴，建請法院從重量刑。

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。