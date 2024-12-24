雲林KTV遭狠砸+潑紅漆+撒冥紙！只因與股東有嫌隙　16惡煞起訴

記者邱中岳／台北報導

雲林斗南鎮一家時尚會館，今年10月21日晚間9時許突遭20幾名男子持球棒砸店，警方初步調查，疑似因店家與人發生口角衝突，遭對方派人砸店洩憤，警方報請雲林地檢署指揮偵辦，共計逮捕16人到案，雲林地檢署日前依照妨害秩序等罪嫌起訴。

據了解，該時尚會館疑似因與朋友在電話中發生口角，對方一時不爽就撂人砸車。10月21日晚間9時許，至少逾5輛車停在店家門口，隨後20幾名黑衣、白衣人持棒球棍下車，並衝進店內一陣狂砸，大門、店內裝潢玻璃瞬間四濺，造成消費民眾嚇壞。

▲雲林斗南一家知名的時尚會館遭20幾名黑衣人砸店 。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

警方獲報後立即派員到場處理，並報請雲林地檢署指揮偵辦，陸續逮捕16名涉嫌人到案說明，訊後依照妨害秩序罪嫌送辦，雲林地檢在當下立刻開立拘票逮人，將一干人等拘提到案，陸續聲請羈押獲准。

據悉，許姓男子與雲林縣斗南鎮的KTV股東有嫌隙，於是率15人到KTV砸店，一干人等持球棒砸店之外還撒冥紙、潑紅漆，導致店家心生畏懼，雲林地檢署日前起訴16人，其中還有1名未成年少年，解送少年法庭審理。

雲林地檢署認為，許姓男子等16人因私人糾紛公然聚眾進行毀損，還將毀損過程放上網路社群軟體，嚴重危害社會秩序且公然挑戰公權力，建請法院對16人從重量刑。