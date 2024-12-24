麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩...性侵少女「無數次」

▲主管身材壯碩，如同被害者母親所說，女兒毫無力氣抵抗。（圖／翻攝自Threads）

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新北市一名年僅19歲的女學生，前年進到麥當勞工讀後，被店內李姓襄理數度性侵得逞，女兒因此罹患憂鬱症輕生，事後麥當勞快速開除對方。如今惡狼長相被曝光，事發後緊急關閉所有社群躲起來了。

從社群平台的照片可見，這名狼主管皮膚黝黑，身材壯碩，如同被害者母親說的，女兒根本沒力氣抵抗對方，不過這名惡狼長相曝光後，緊急關閉所有社群，人也躲起來了，而受害女子的母親近日在Threads上指控，「女兒被性侵至少十多次，患上憂鬱症、人格分裂，11月4日女兒失蹤，一看耳機定位竟然在河中央，消防人員不斷尋找，最終在7日早上找到女兒的遺體」，死後49天，媽媽淚水滴在女兒花葬墳前，自責無能對不起。

少女母親今（24）日出面接受媒體訪問，將事件說得更清楚，表示女兒2022年8月1日、16歲時進入麥當勞打工，剛開始主管對她很好，後面慢慢會用手戳她的腰，原以為只是開玩笑，後來變本加厲，開始襲胸、摸胸，甚至要她把衣服解開性侵。

女兒被性侵1年左右，「妹妹說次數有十幾次」，因為女兒罹患憂鬱症、人格分裂，「正常來講只會想忘記，不會想記得」，記不住日期與時間，在警察局做筆錄時，女兒說被性侵的日期跟在檢察官的筆錄不一樣，檢察官就一直說要調查，可是此案已經有對方承認的證據，不懂還要調查什麼？

母親還表示，「女兒把頭髮越剪越短，最後變成男生頭，她想說這樣在新的工作就不會再被性侵」，新工作地點主管竟然還一直打電話給她，一直問女兒「是發生什麼事情」、「為什麼要去做筆錄」、女兒再次回想被性侵的無數次的畫面，最後情緒影響到新的工作，才做滿3個月就被開除，她後面再找工作，只要兩、三天老闆就覺得她怪怪的，都叫她治療好再來上班，如今女兒輕生，這位母親仍走不出喪女之痛，而惡狼依舊逍遙法外，此案目前已進入司法階段，詳細案情有待檢警釐清。

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