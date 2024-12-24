23歲陽光EMT男撞分向島慘死　「這次沒人救他」親友求監視畫面

▲▼台84線路段台南北門路段發生車禍，重機騎士自撞分向島送醫宣告不治，親友希望目擊者提供行車紀錄器畫面。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南北門區台84線路段，22日深夜11時許發生一起車禍事故，23歲陳姓EMT（緊急救護技術員）騎乘重機疑似自撞分向島，當場失去呼吸心跳，經送醫急救仍宣告重不治，死者家屬指出，因事故現場有一輛自小客車前方有撞擊痕跡，現場無監視器，亦無行車記錄器畫面，親友懷疑案情不單純，在網路上淚求行車紀錄器畫面以還原釐清案情。

台南市警學甲分局北門分駐所所長顏毓陞指出，22日深夜11時許，1名陳姓男子騎乘大型重機車，沿北門區台84線道路東往西行駛至事發地點，因不明原因撞擊分向島肇事，經消防人員緊急救援送佳里奇美醫院急救仍宣告不治，肇事經過及原因目前由警方調查釐清中。

學甲分局呼籲，民眾如有於該時段行經案發地點，請聯繫學甲分局，如有行車紀錄器畫面請提供警方協助釐清案情，警方也呼籲社會大眾，深夜駕車務必放慢車速行駛，並記得開啟大燈，保持行車距離及注意自身精神狀態，以確保行車安全。

但死者家屬指出，警方在現場發現另外兩部車，其中一輛車頭、車側都有撞擊痕跡，懷疑車禍事故不單純，疑另有隱情，因死者行車紀錄器毀損，家屬PO網希望能夠尋求12月22日深夜11時10分前後1小時的行車紀錄器畫面，希望能夠釐清事發原因。