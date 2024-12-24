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新北河濱再增5處科技執法！12／30啟用　鎖定汽機車違規闖入

▲▼新北市河濱自行車道再增5處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市河濱自行車道再增5處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府高灘地工程管理處與新北市警交大配合，針對新北市的休憩、運動園區自行車道，已設置12處科技執法，對違規闖入的汽機車進行取締，近期又新增5處，並於11月29日至12月29日進行宣導，年底12月30日正式啟用，總共將有17處科技執法，以車牌辨識進行取締，民眾務必遵守園區進出通行管理規定，以免受罰。

根據統計，新北市河濱高灘地遊憩人數達5300萬人次，由於時常有汽機車闖入自行車道及園區，造成交通安全及車禍，新北市政府高灘地工程管理處與新北市警交大配合，自2023年5月截至2024年8月，已於新北河濱公園設置12處科技執法點，運用車牌辨識系統進行取締。

目前設置的地點分別為：永和區永福橋園區、永和橫移門、永和往綠寶石運動園區方向單行道出口、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區、新莊新海橋自行車道，蘆洲蘆堤一號橋、蘆洲蘆堤一號橋（堤頂） 、三重五華陸橋、樹林後村堰園區、淡水綠野馬場旁及汐止長安橋自行車道等12處。

高灘處處長黃裕斌表示，為了讓運動民眾更安全的通行園區，又設置5處科技執法點，分別位於八里區（米倉公園、關渡橋下、海世界觀景台）及五股區（疏一疏四路路口及疏一疏六路路口），已於11月29日至12月29日間做為宣導期，年底12月30日正式啟用，遏止違規車輛駛於園區，維護民眾安全、舒適的河濱休憩環境。

▲▼新北市河濱自行車道再增5處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市河濱自行車道再增5處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市河濱自行車道再增5處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市河濱自行車道再增5處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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