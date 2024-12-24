偵查隊爆請調、退休潮？文山一分局回應了　基層有怨言原因曝

▲圖為台北市文山一警分局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導



有媒體報導台北市文山一分局偵查隊驚爆大批刑警申請調離及申請退休，23日有7名該分局刑警遞報告申請調離或退休，創下北市警界罕見紀錄，據傳有內部人員向外界爆料，疑似與新任隊長陳俊銘的嚴厲內部管理與績效考核方式有關，對此文山一分局24日澄清：並無接獲偵查隊同仁申請調離退休，強調重視同仁權益及友善工作權益，如果該單位有霸凌情事，定會依法徹查，也會請幹部領導須注意同仁感受、共同為治安工作打拼。



警界人士日前找媒體爆料，指陳姓偵查隊長上任後採取高壓方式管理，要求同仁上班時間要在座位上，如果離座就得回報行蹤，甚至規定如同在學學生每50分鐘休息10分鐘的勤務操作，指控隊長儼然把便衣刑警當小學生。對於媒體披露有7名刑警同時申請調離和提早退休情事，文山一分局回應，目前僅有同仁因屆齡申請退休，未接獲其他請調、退休報告，部分媒體報導與事實不符。



據了解，陳俊銘警專13期畢業，從基層做起，後來考入警大二技刑事系75期，警員期間曾任北市刑大特勤中隊隊員、偵查員，考取警官職後先後任萬華分局桂林所、中山分局中二所、信義分局三張犁所等繁重派出所所長職務，之後擔任秘書室警務正，再出任北市偵八隊隊長，最後才調任文山一警分局偵查隊長。

陳俊銘治軍嚴謹，擔任北市刑大偵八隊長期間曾因打詐獲警政署專案丙組第一名，北市警局2024年度查緝車手專案也榮膺丙組第二名，但基層對他的評價褒貶不一，多數認為他太認真在刑案工作上而忽略文山區的治安特性，基層戲稱「隊長調來文山、靈魂還在中山」。

陳俊銘常以過往在北市治安繁重勤區的考核方式，來管文山一分局這類郊區治安平順的丙種治安機關，基層本來工作輕鬆平順，突然比照繁重勤區的軍事化管理，自然有不少怨言，文山一分局允諾會加強溝通並傾聽基層意見，同時要求隊長改善內部管理風格，以維團隊士氣、共同打拼治安。

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