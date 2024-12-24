麥當勞「性侵主管」IG曝光！　少女輕生怒火燒到店家Google

▲少女遭麥當勞前主管性侵輕生。示意圖非本文當事人。（圖／123RF）

記者葉國吏／綜合報導

北市麥當勞傳出主管性侵案，導致17歲少女輕生，台灣麥當勞證實此事，已於5月解雇性侵主管，檢警也已經展開調查。不過網友怒火無法平息，紛紛湧入該分店的Google評論洗版，加害者的IG也被挖出。

▲事發麥當勞分店被洗版。（圖／翻攝Google）

該名媽媽在Threads發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因爲長達一年被麥x勞的前主管以排班權利對她性侵」；她指出，女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症而不敢透露案情，但最終女兒不堪壓力也罹患憂鬱症，偷偷去看醫生。

少女媽媽同時貼出性侵主管的求饒私訊，對話中可以被害少女詢問性侵主管「你對我性侵的事你想怎麼何解」對方回覆「我已沒了工作我也回不去，也不會回去，所以想解決此事。」對方一直不直接明講，最後只含糊的說「撤告部分」、「多少能和解？」

對此，麥當勞表示遺憾，今年3月就接獲離職員工申訴，立即調查確認，並於5月解雇性侵主管。目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

▲加害主管IG關閉。（圖／翻攝IG）

不過目前網友怒火難以平息，紛紛湧入該麥當勞分店的Google評論洗版「怎麼可以欺負一個女員工…還離世了 可想而知這家店有多糟糕」、「員工訓練要加強」、「總公司及貴店高階主管失查至有管理階層人員對下屬性侵犯，讓人憂鬱症自殺了，算不算過失致死？還不聞不問，難道每天不會受到良心的譴責嗎，盼自重，儘快給被害家屬一個交代，公司這麼大，疏忽正常，但裝沒事就不正常了！」另外加害者的IG也被挖出，目前已經關閉。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995