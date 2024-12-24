麥當勞「主管性侵少女」害輕生　求饒對話曝光

▲麥當勞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

北市麥當勞傳出主管性侵案，導致17歲少女輕生，台灣麥當勞證實此事，已於5月解雇性侵主管。檢警也已經展開調查。少女媽媽在Threads上發文控訴，還透露伸出狼爪主管的求饒私訊，另許多網友看了相當憤怒。

該名媽媽在Threads發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因爲長達一年被麥x勞的前主管以排班權利對她性侵」；她指出，女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症而不敢透露案情，但最終女兒不堪壓力也罹患憂鬱症，偷偷去看醫生。

▲北市麥當勞1名離職女員工疑遭主管性侵後輕生。（示意圖／Unsplash）

少女媽媽同時貼出性侵主管的求饒私訊，對話中可以被害少女詢問性侵主管「你對我性侵的事你想怎麼何解」對方回覆「我已沒了工作我也回不去，也不會回去，所以想解決此事。」少女反問「此事？1：工作的事？2對我性侵的事？」

對方一直不直接明講，只含糊的說「撤告部分」，少女則回「你在對我性侵時就沒有想到有今天嗎？你想要怎麼談何解？」對方則反問「多少能和解？」

對此，麥當勞表示遺憾，今年3月就接獲離職員工申訴，立即調查確認，並於5月解雇性侵主管。目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

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