龍潭區新任區長鄧昱綵就職　蘇俊賓期許推動區域發展

▲龍潭區新任區長鄧昱綵就職。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭區新任區長23日舉行宣誓就職典禮，新任區長鄧昱綵表示，10年前首次擔任龍潭區長時，即秉持著「是來做事的，不是來做官的」的信念，自許將以「超級里幹事」的角色，全力投入龍潭的建設發展，期許未來能共同為鄉親提供優質服務，讓地方更加和諧安康。

鄧昱綵說，區長的角色不僅是市府長官在地方的分身，更要與地方民意代表、里長、社區發展協會建立良好溝通與合作，帶領公所團隊有效率的推動區政業務，確保與市府各局處業務無縫接軌。同時，她也強調行走基層、傾聽民意的重要性，並將以依法行政和同理心為基礎，致力解決市民需求。

副市長蘇俊賓出席典禮表示，龍潭稱得上是桃園「文化首都」之稱，這裡孕育了文學名家鄧雨賢、鍾肇政，以及總統文化獎得主黃永松等文化巨擘，顯示出龍潭區在市政規劃中的重要地位。過去一年來他多次造訪龍潭參與各項活動，市府將持續投入資源，保存並推廣這些珍貴的文化資產，鞏固龍潭的文化品牌。

在交通建設方面，市府正積極推動板龍快速道路與新梅龍快速道路的可行性研究。這兩條重要路網不約而同都與龍潭匯集，不僅將串聯桃園南北與東西，更是龍潭未來發展為「桃園心臟」的關鍵基石。建設完成後將有助於促進區域科技產業成長、提升就業機會，同時改善居民的生活機能與交通便利性，為龍潭注入全新的發展動能。

此外，蘇副市長提到市府採行的「矩陣管理」模式，在每個行政區透過區長與市府各局處的緊密合作，確保施政措施有效落實。他期望新任鄧區長能與里長及地方團體攜手合作，不斷推動地方建設，提升市政績效，為龍潭區描繪更美好的未來。