棕髮哥被指「尻頭統神」遭網肉搜、惡搞三餐　澄清急喊：別再訂了

網搜小組／趙蔡州報導

「統神」張嘉航21日跟「蹦闆」呂育銓進行《拳上2024》比賽，不料賽後遭黑衣人嗆聲尻頭，氣得提告。事件曝光後，有一名鍾姓男子遭網友肉搜，指名他就是打人的黑衣人，儘管他澄清自己並非當事人，仍遭大量網友留言撻伐，甚至惡作劇亂訂餐，讓他無奈在IG直呼「不要再幫我訂餐點了」。

▲鍾男拳上賽後在IG發文嗆統神，因此遭網友誤認是動手的黑衣人。（圖／記者蘇晟彥攝；翻攝自當事人IG）

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統神遭黑衣人攻擊事件發生後，有一名鍾姓男子在個人IG發文，貼出現場衝突畫面並寫下「打輸生氣了」、「X你的，賴皮豬，打你剛好」，不料貼文很快就被網友肉搜曝光，還有網友發現他跟蹦闆有親密合照，因此認定他就是打人的黑衣人，除了在他的社群帳號留言撻伐外，還曝光的他的電話、地址等個資。

鍾男遭大量網友圍剿後，急忙在社交平台澄清，強調自己並非事發中的那名打人者，「我是咖啡色頭髮的，我不是跳起來的」，呼籲大家不要誤導風向，然而仍有網友不滿繼續留言抨擊，甚至拿他的地址亂訂餐，讓他無奈在IG直呼「不要再幫我訂一堆餐點了啦，早餐中餐晚餐宵夜都有人幫我訂了」。

▲鍾男澄清自己沒有動手。（圖／翻攝自當事人IG）

▲鍾男遭網友肉搜後，被人惡作劇訂餐，讓他忍不住在IG直呼「別再幫我訂一堆餐點了」。（圖／翻攝自當事人IG）

統神、蹦闆《拳上2024》之戰，兩人激戰並打滿6回合，最後判定由蹦闆獲勝，未料賽後統神走路經過蹦闆休息室外時，遭到一群黑衣人嗆聲「賴皮」，統神不滿回應「是誰說的」，雙方隨即爆發激烈衝突，期間有人黑衣人朝統神的頭部、臉部揮拳，氣得統神決定提告傷害。

警方勘查發現選手通道到休息室之間並無架設監視器，只能根據網友提供的衝突錄影畫面，鎖定動手的黑衣人，經詢問統神、蹦闆雙方陣營及主辦單位後，才釐清動手的是蹦闆自費找來加油造勢的走路工，但初步排除動手衝突與蹦闆有關，純屬支持者認為統神輸不起後的個人行為。

統神及經紀人賴女經警詢後，確定動手的是36歲陳男、20歲李男，兩人出手導致統神頭臉受傷，警方偵訊後將陳、李2人依涉嫌傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦，由於現場動手還有其他人，警方表示已掌握犯嫌身分，將會逐一約談到案。