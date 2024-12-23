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歡慶耶誕節不上課！　長女薑餅屋、聖誕歌大賽超多零食當獎品

▲台南市長榮女中歡慶聖誕節，舉辦寫信給耶老、聖誕慶祝大會，還有聖誕英文歌曲合唱比賽及薑餅屋創作大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長榮女中歡慶聖誕節，舉辦寫信給耶老、聖誕慶祝大會，還有聖誕英文歌曲合唱比賽及薑餅屋創作大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長榮女中為教會學校，聖誕節是該校的重點節慶，全校性的活動包括寫信給耶老、聖誕慶祝大會，還有聖誕英文歌曲合唱比賽，而餐飲科則是舉辦薑餅屋創作大賽，校方今年還以上萬元的超多零食來當獎品，讓學生們直呼，這種「零食吃到飽」的獎勵，真的太幸福了！

▲台南市長榮女中歡慶聖誕節，舉辦寫信給耶老、聖誕慶祝大會，還有聖誕英文歌曲合唱比賽及薑餅屋創作大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每年在聖誕節來臨之際，長榮女中都會舉辦各種應景的課程與活動，像是餐飲科，就安排薑餅屋創作比賽。餐科主任林春桃表示，學校的課程都會結合時事或節慶設計內容，端午節包粽子、中秋節做月餅、萬聖節做南瓜餅乾，而聖誕節則會舉辦薑餅屋大賽，並透過師生共同票選決勝負。

烘焙課指導老師林佳蓁指出，薑餅屋製作最困難的地方在於蓋屋子的餅乾，尺寸形狀、烤出來的硬度等都要拿捏好，組合起來的屋子才不會歪七扭八或支離破碎。學生們要先將麵糰塑形成屋頂、牆壁、煙囪、窗戶等建材，再進烤箱烘烤，接著再以糖霜進行黏合，糖霜的濃度也要剛好，蓋起來的房子才會穩固，過程中，有學生因為偷工減料，糖霜不夠濃綢，造成房子倒塌的災情，只好打掉重練，雖然蓋房子的過程讓學生吃足苦頭，但看到成品，也讓他們感到滿滿的成就感。

▲台南市長榮女中歡慶聖誕節，舉辦寫信給耶老、聖誕慶祝大會，還有聖誕英文歌曲合唱比賽及薑餅屋創作大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，在英文課，教師則安排「寫信給耶老」的活動。學生要自行手繪明信片，並以英文書寫想對聖誕老公公說的話，再由校方統一寄出去。另外，各班學生也要準備一首英文聖誕歌曲，參加合唱比賽。

在聖誕節慶祝活動這天，全校停課，率先登場的便是合唱比賽，學生除了練歌喉、練英文發音，在造型上也下足功夫，這可說是美容科、時尚造型科學生的強項，妝髮、整體造型都相當搶眼，也有高壯的男學生反串演出，展現反差萌；餐科學生則以氣勢取勝，更有學生穿上棒球裝，將最近當紅的應援歌融入在表演當中，也贏來熱烈的掌聲。為了獎勵學生的用心，校方特別準備了超多的零食點心及飲料作為獎品，讓大家吃吃喝喝歡慶耶誕。

▲台南市長榮女中歡慶聖誕節，舉辦寫信給耶老、聖誕慶祝大會，還有聖誕英文歌曲合唱比賽及薑餅屋創作大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

緊接著登場的則是由該校學聯會安排的耶誕慶祝活動，學生們要準備各種才藝，事先通過徵選後才能在當天上台表演，與師生同樂。對長榮女中來說，聖誕節就像是國定假日般的存在，雖然要上學，但是不上課，看似一整天都在玩樂，但其實也是在展現學習成果。

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