台大名醫性騷　婦產部主任竟問：要怎麼證明

▲爆出性騷擾的C教授不僅是婦科名醫，也曾是健康台灣推動聯盟成員之一。



圖文／鏡週刊

本刊調查，台大暨台大醫院處理C教授性騷擾案，不僅未善盡保護被害人職責，處理程序更是荒腔走板，讓醫院內部怒火難平，「醫院和校方處理過程，不僅拖沓，還互踢皮球。」知情人士痛批。

台大校方與院方不僅未依照程序對C教授進行懲處，在調查期間，台大醫院更未盡保護受害人責任，放任C教授私下找上所有可能的受害人。「讓受害人產生極大的恐懼與壓迫感，甚至有受害者感受到威脅，無法安心工作，院方離譜至極。」一名台大醫院教授不滿說。

放任C教授找受害人談判外，該教授更透露，「台大婦產科主任楊政憲居然利用一次聚餐，單獨約談受害的住院醫生，詢問性騷內容，不僅造成受害者巨大的心理壓力，也加深了恐懼感，更誇張的是，楊政憲居然還說：『孤男寡女共處一室，要怎麼證明？』對受害人二度傷害。」該教授不滿地說。

這件台大名醫性騷案，爆發於去年12月，6名受害人就已向台大醫院檢舉C教授性騷擾。「按照《性騷擾防治法》第15條規定，醫方應在3個月內結案、完成調查，卻拖到今年2月才開始調查。」該人士說。

在內部壓力下，台大醫院從6月開始處理，隨後召開的性平會更確定C教授性騷擾事實，並記一大過處分。「依《性騷擾防治法》規定，由於台大醫院附設於台大之下，院方理應同步通報台大校方，卻遲至6月才通報，並將案件移送學校。照規定台大需於1個月內召開教評會，但校方卻遲至9月才召開教評會討論，隨後又以資料不完備為由，退回台大醫院，使得C教授迄今仍未被懲處。」知情人士說。

回應：

針對C教授性騷擾調查過程未顧及被害人權益，處理程序荒腔走板，台大表示，校教評會於審議過程中，發現尚有程序事項不完整，為避免日後爭議，退回台大醫院補正，目前該案已回校方性平會議處。C教授目前已離職，但教評會仍會依《教師法》和《性平法》審議及懲處，性平會及教評會皆是依法獨立行使職權，不受外力干擾。

婦科主任楊政憲二度傷害受害人一事，台大醫院與當事人至截稿前無回應。

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