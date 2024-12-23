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桃知道回收扭蛋殼與廢棄木材　打造聖誕樹募集禮物做公益

▲桃知道回收扭蛋殼與廢棄木材，打造聖誕樹

▲桃知道GELEVEN PLAZA打造環保聖誕樹，募集禮物做公益。（圖／桃知道提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃知道GELEVEN PLAZA攜手桃園市立圖書館總館，於今年聖誕節期間推出以「永續、愛、星願」為主題的系列公益活動，特別打造了一棵由回收扭蛋殼與廢棄木材製成的創意聖誕樹，象徵希望與愛的延續，21日晚間並舉辦聖誕公益捐贈晚會，將自11月30日至12月18日期間募集的愛心禮物，透過星願樹傳遞給失親兒福利基金會的孩子們。

桃知道GELEVEN PLAZA董事長詹婷怡表示，今年的主題「永續、愛、星願」包含了環保與永續的理念。聖誕樹以回收扭蛋殼製作的星光燈裝飾，不僅應景，更傳遞出資源回收與創新設計的重要性。感謝市圖總館施照輝館長、失親兒基金會，以及各企業夥伴的支持，讓愛心延續，也希望這份行動能拋磚引玉，號召更多力量一同加入，傳遞愛與溫暖。

▲桃知道回收扭蛋殼與廢棄木材，打造聖誕樹

施館長表示，能參與這項兼具永續與愛心的活動非常榮幸，同時也呼籲市民每天閱讀30分鐘，豐富心靈，並歡迎大家多利用總館資源，將閱讀的力量傳遞給更多人。失親兒福利基金會執行長顧美德表示，透過禮物傳遞的不僅是物品，更是一份被關心與記得的感動。雖然孩子們未能到場，但這份愛心將成為他們成長的重要力量，幫助他們走出失親的陰霾，成長為能夠回饋社會的人，形成一個善的循環。

位於桃園藝文特區內的桃知道GELEVEN PLAZA，希望藉由此次活動，號召更多人以實際行動支持永續發展及弱勢關懷，讓每一份愛心點亮孩子們的生命旅程。

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