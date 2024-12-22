　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

展現靱性重生！花蓮日出大道栽種5千顆風雨蘭　期待明年花盛開

▲▼12 ／19至12 ／21共分5梯次於花蓮日出大道種植5千顆風雨蘭種球。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲12／19至12／21共分5梯次於花蓮日出大道種植5千顆風雨蘭種球。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣今年接連遭逢地震、颱風侵襲，重創花蓮交通，讓花蓮的觀光業及百工 百業遭受前所未有的威脅。花蓮縣政府希望透過「日出風雨花蓮再起 風雨蘭工作坊」活動，號召全民於19日至21日親手栽種風雨蘭，讓日出大道成為全民參與、全民祝福的 一條深具意義的新景點。

▲▼12 ／19至12 ／21共分5梯次於花蓮日出大道種植5千顆風雨蘭種球。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，近年來，花蓮縣政府積極響應淨零碳排與空污防制目標，此次於日出大道推出 「風雨蘭種植工作坊」，開放一般民眾參與，邀請全民以行動推動低碳生活，打造清淨美形象，達到空污防制。

▲▼12 ／19至12 ／21共分5梯次於花蓮日出大道種植5千顆風雨蘭種球。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環境保護局表示，「風雨蘭種植工作坊」共5梯次，分別於12 ／19至12 ／21在日出大道與廣東街口栽種國王贖金、甜心、島嶼微風、白玉、永恆之火、圓舞曲、巨大白、明亮雙眸、茱比、郝思嘉等10個品種的風雨蘭種球。此次縣府選用風雨蘭作為日出大道兩側主要栽種植物，且風雨蘭每年4到10月可多次綻放的燦爛花景，將為日出大道注入盎然生機，提升整體景觀與空氣品質。

▲▼12 ／19至12 ／21共分5梯次於花蓮日出大道種植5千顆風雨蘭種球。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「風雨蘭栽種工作坊」總共參與志工近130人，教導志工學習風雨蘭種植與養護技巧。

環保局強調，此次透過「風雨蘭栽種工作坊」總共參與志工近130人，期待參加志工透過學習風雨蘭種植與養護技巧，並於日出大道實地進行栽種近5000顆風雨蘭種球，提高風雨蘭存活率，期待明年春天風雨蘭可以繁花盛開迎接更多觀光客。

▲▼12 ／19至12 ／21共分5梯次於花蓮日出大道種植5千顆風雨蘭種球。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，風雨蘭的花語為「堅強勇敢地面對自己的挫折與困難」，象徵花蓮縣民的韌性與樂觀精神，為日出大道賦予深刻的意義。透過全民參與的栽種與認養活動，不 僅將日出大道打造成綠意盎然的景觀廊道，更期望藉此宣導環保與空污防制的重要性，實現共融共善的淨零碳排生活目標。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
保險女業務摩鐵簽約　遭淫男硬上崩潰
台中名店聲稱「9成草莓蛋糕都沒洗」！炎上急道歉
快訊／蹦闆直播道歉！
101跨年煙火76秒影片公開！　背景歌是12強主題曲
「最美恐怖分子」遭判刑21年　正面照曝光
中居正廣「私約圈內女」出事了　賠1900萬封口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自主防災2.0認證！花蓮7處社區獲1水保署銀質、銅質肯定

肯定績優員工　宏致電子捐信義鄉「劉巧玲號」行動圖書車

花蓮極限運動場啟用！各界好手交流　頂棚外觀具特色成新地標

展現靱性重生！花蓮日出大道栽種5千顆風雨蘭　期待明年花盛開

本身重度聽障...光電老董開發輔助聽器　贈價值百萬元產品助弱勢

13萬人嗨翻台南好young耶誕搖滾演唱會　粉絲續排31日跨年演唱會

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

徐榛蔚主祭宗教歲末感恩祈福會　欣慰財劃法修正通過

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署　傳遞溫馨支持正能量

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

婆家娘家距離只隔一門　新娘出嫁泣不成聲笑瘋

自主防災2.0認證！花蓮7處社區獲1水保署銀質、銅質肯定

肯定績優員工　宏致電子捐信義鄉「劉巧玲號」行動圖書車

花蓮極限運動場啟用！各界好手交流　頂棚外觀具特色成新地標

展現靱性重生！花蓮日出大道栽種5千顆風雨蘭　期待明年花盛開

本身重度聽障...光電老董開發輔助聽器　贈價值百萬元產品助弱勢

13萬人嗨翻台南好young耶誕搖滾演唱會　粉絲續排31日跨年演唱會

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

徐榛蔚主祭宗教歲末感恩祈福會　欣慰財劃法修正通過

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署　傳遞溫馨支持正能量

單車男違規大喊「我沒有」辱警髒話！遭壓制在地...民眾全看傻

才剛出社會！他遭要求「過年做1事」崩潰：家人期待太大

富邦新任二軍教頭「全能型」　林威助透露選才關鍵

印度信徒iPhone掉進功德箱　廟方拒歸還：已是神的財產

65歲還在租房「一次付清2年租金」仍被拒！網曝1招：可以過很爽

檳榔專法草案預告「兒少孕婦禁吃」　原民文化擬不受限

遭彈劾仍頑強抵抗！尹錫悅「拒收法庭文件」　公搜處下逮捕最後通牒

全球第一　上海港2024年吞吐量破5000萬TEU

妳嬰靈纏身！神棍騙正妹按摩師掏錢做金牌+嘿咻解厄　判決出爐

美國降息謹慎、外資放假　法人建議中立觀察前波低點支撐

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

張善政出席　李曉鐘萬斤柳丁捐贈　

台南耶誕跨年首場演唱會重磅登場

超爽！他花3000元台中買海鮮　抽中購物節百萬獎金

英熙點燈魷點嚇人！陳其邁點名他當玩家

地方財劃法通過　凌濤：須防「清鳥宗」奧步

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

原民部落至谷關溫泉區　向遊客報佳音

噪音車注意！南投新增7處聲音照相抓炸街車

休假所長聽「特殊」鳥聲PO網　男意外尋回愛鳥

2025臺灣燈會主燈基地安座　桃園青埔舉行

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署傳遞正能量

台東12/24起增設3處社區營養推廣分中心

台南市教育局邀教育工作者共賞《台灣超人》紀錄片

更多熱門

相關新聞

太魯閣重生　內政部感謝志工投入災後復原

太魯閣重生　內政部感謝志工投入災後復原

太魯閣國家公園管理處21日舉辦為期3天的「震後重生˙愛在太魯閣」─2024年國家（自然）公園志工聯盟大會活動。內政部次長董建宏蒞臨並感謝2,337位志工夥伴們，長期投入國家（自然）公園生態保護、環境教育推廣、步道巡查維護及解說等工作，守護珍貴的自然資產，同時也希望藉由志工團體的力量，讓花蓮在0403地震後有不一樣的機會和開始。

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

三菱「越野休旅招牌」傳2027重生

三菱「越野休旅招牌」傳2027重生

網路自學改良　無業男民宅種植大麻被逮

網路自學改良　無業男民宅種植大麻被逮

愛妻被碾斃！隔天「肇事者在同一條路開過去」　他曾氣到想報復

愛妻被碾斃！隔天「肇事者在同一條路開過去」　他曾氣到想報復

關鍵字：

靱性重生日出大道栽種風雨蘭種球盛開

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面