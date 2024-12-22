展現靱性重生！花蓮日出大道栽種5千顆風雨蘭　期待明年花盛開

▲12／19至12／21共分5梯次於花蓮日出大道種植5千顆風雨蘭種球。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣今年接連遭逢地震、颱風侵襲，重創花蓮交通，讓花蓮的觀光業及百工 百業遭受前所未有的威脅。花蓮縣政府希望透過「日出風雨花蓮再起 風雨蘭工作坊」活動，號召全民於19日至21日親手栽種風雨蘭，讓日出大道成為全民參與、全民祝福的 一條深具意義的新景點。





縣長徐榛蔚表示，近年來，花蓮縣政府積極響應淨零碳排與空污防制目標，此次於日出大道推出 「風雨蘭種植工作坊」，開放一般民眾參與，邀請全民以行動推動低碳生活，打造清淨美形象，達到空污防制。





花蓮縣環境保護局表示，「風雨蘭種植工作坊」共5梯次，分別於12 ／19至12 ／21在日出大道與廣東街口栽種國王贖金、甜心、島嶼微風、白玉、永恆之火、圓舞曲、巨大白、明亮雙眸、茱比、郝思嘉等10個品種的風雨蘭種球。此次縣府選用風雨蘭作為日出大道兩側主要栽種植物，且風雨蘭每年4到10月可多次綻放的燦爛花景，將為日出大道注入盎然生機，提升整體景觀與空氣品質。

▲「風雨蘭栽種工作坊」總共參與志工近130人，教導志工學習風雨蘭種植與養護技巧。

環保局強調，此次透過「風雨蘭栽種工作坊」總共參與志工近130人，期待參加志工透過學習風雨蘭種植與養護技巧，並於日出大道實地進行栽種近5000顆風雨蘭種球，提高風雨蘭存活率，期待明年春天風雨蘭可以繁花盛開迎接更多觀光客。

花蓮縣政府表示，風雨蘭的花語為「堅強勇敢地面對自己的挫折與困難」，象徵花蓮縣民的韌性與樂觀精神，為日出大道賦予深刻的意義。透過全民參與的栽種與認養活動，不 僅將日出大道打造成綠意盎然的景觀廊道，更期望藉此宣導環保與空污防制的重要性，實現共融共善的淨零碳排生活目標。

