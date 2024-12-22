《拳上》蹦闆勝出「場下爆插曲」！網揭1關鍵反笑：統神贏爛了

▲《拳上2024》統神大戰蹦闆在壓軸登場。（翻攝自CFC鍇睿格鬥冠軍賽IG）

圖文／鏡週刊

《拳上 2024》昨晚（21日）在小巨蛋登場，最受矚目的對決當屬網紅「統神」張嘉航對上「蹦闆」呂育銓，雙方打好打滿6回合，最終評審判定蹦闆獲勝，不料賽後進場替蹦闆抬轎的黑衣人，竟出手攻擊統神後腦勺，氣得他報警提告。

儘管阿航在擂台上多數時間占得上風，甚至把蹦闆打到掛彩流鼻血，卻以些微差距落敗，賽後還要被蹦闆朋友找來的89辱罵痛毆，令他頗為不滿。統神表示，自己不懂拳擊，質疑評審不公、裁判判罰標準是個人意見，不解為何蹦闆的人要攻擊自己，揚言提告。

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蹦闆則公開道歉，說明那些89是他朋友請來幫忙抬轎的人，所以他不會說「不關我的事」，承諾會配合警方調查，給統神一個交代。北市松山分局警方昨晚獲報到場，稱小巨蛋B1活動休息活動區域傳出肢體衝突，統神遭2名男子徒手毆打頭部導致受傷，事後統神提出傷害告訴，警方將2人帶回調查，全案朝妨害秩序、傷害等罪偵辦。

▲神大戰蹦闆，在激烈大戰6回合後，最終評審判定蹦闆獲勝。（翻攝自CFC鍇睿格鬥冠軍賽IG）

不過賽後這麼一鬧，原本對蹦闆不利的網路風向，可謂一面倒向統神，因為相較統神頻頻出拳主動攻擊、就算吃拳也正面硬剛，贏得觀眾及網友喝采；反觀蹦闆幾乎全程舉手抱頭、採取伺機出拳賺分數的戰術，讓想看網紅因仇恨廝殺的人感到掃興。

加上蹦闆靠手術減重、配戴較輕的拳擊手套，另一邊阿航則是靠自己努力瘦身30公斤，戴了職業選手都不會拿的18oz拳套上擂台，給外界觀感明顯有落差。多數網友認為，蹦闆贏得難看就算了，賽後89跟班還動手打傷人，搞到自己面子裡子雙輸。



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