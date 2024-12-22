張惠妹演唱會「瘦出新高度」！網翻出她「超強鏟肉秘訣」2招必學

▲張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」day1。（圖／取自阿妹fb）

圖文／CTWANT

有去參加昨天阿妹演唱會的粉絲，大家都說張惠妹穿上華美戰服，真的每套都美出新高度！難許多怪網友又再度翻出阿妹的運動飲食減肥菜單，尤其想從大象腿瘦出鉛筆腿的女孩必學！

低碳飲食結合進食前喝溫開水

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張惠妹的飲食習慣以高蛋白和高纖維食材為主，例如青菜、海鮮和牛肉，同時嚴格限制澱粉攝取。此外，她每次用餐前都會喝一杯溫開水，這不僅能幫助促進代謝，還能減少進食量。她還將每天的用餐時間限制在下午3點之前，以確保熱量攝取在可控範圍內，幫助身體更快進入燃脂狀態。

運動、練唱與規律作息

為了提升體能和舞台表現力，張惠妹在跑步機上進行歌唱訓練，結合運動與練習，不僅增強心肺功能，還能模擬演唱會時需要邊唱邊動的情況，讓她的表現更加穩定。此外，她保持早睡早起的良好作息習慣，讓身體得到充分休息，有助於體力恢復和新陳代謝的提升，進一步達到瘦身效果。

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