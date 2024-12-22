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統神賽後被揍　蹦闆道歉認「是自家人」揭沒攔原因：我的過錯

▲▼ 拳上2024-蹦闆 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蹦闆 。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

《拳上2024》賽後爆發肢體衝突，統神遭黑衣人尻頭引起警方緊急到現場處理，對此，蹦闆凌晨也發文致歉，表示這是他朋友請來進場抬轎的，也透露當時人在休息室，因此沒有在第一時間制止，是他的不對，同時也向統神、社會大眾致歉。

蹦闆賽後在IG發文，對於統神在場外發生的事情表示非常抱歉，「這場賽事已經結束了，我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事」。蹦闆透露，這些人是他朋友幫忙請來，表演進場抬轎的人，「我也不會說不關我的事」。然而，事發當時他在休息室，未能即時制止這件事，他也道歉，「是我過錯」。

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蹦闆坦言，所有問題都會請警方調查清楚，「我有責任道歉，和給予統神和社會大眾一個交代」。

不過，許多網友對於蹦闆的道歉不買單，「真心感到抱歉就把鬧事的人供出來」、「邊喊抱歉邊切割」、「你的名聲都被他們敗光了，朋友圈真的要慎選」、「我支持你贏，但後台你朋友打統神我真的覺得沒格調」、「我大蹦闆繼續切割，自己YT上說自己黑道以前認識後來沒聯絡，那這些又是啥回事」。

蹦闆聲明全文：

統神在場外發生的事情，
我非常抱歉，這場賽事已經結束了，
我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事。

這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，
我也不會說不關我的事。
發生事情的時候我在休息室。
沒有即時制止這總（種）事情發生是我過錯。
我有責任道歉和給予統神和社會大眾，
所有到（的）問題都會請警方調查清楚，
給統神和社會大眾一個交代。

▼蹦闆道歉。（圖／翻攝自蹦闆IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自蹦闆IG）

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