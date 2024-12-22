統神拳上不服判決罵「比賽不公」　嗆蹦闆：50萬匯給你啦乞丐

圖文／CTWANT

「亞洲統神」張嘉航昨（21）日晚間11點對決「蹦闆」呂育銓，兩人激戰6回合，最後蹦闆獲勝，但統神在擂台上質疑比賽不公平，「我全程沒退，裁判到底在判什麼？」也嗆蹦闆，「50萬匯給你啦。」

統神和蹦闆第一回合就有來有往，而統神前半段猛攻，蹦闆在下半局取回局面，到了後期雙方體力都有所下滑，打滿6回合，主辦攻不56:58、58:56、59:55等成績，最後以比分判蹦闆勝。

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▲統神對決蹦闆，最後蹦闆勝。（圖／翻攝亞洲統神-張嘉航臉書）

而當主持人要訪問選手的心得，統神開嗆，「他那麼瘦、我那麼胖，他當然打我比較多拳，這是一個不公平的比賽啊，笑死人了，他剛剛打我我有退嗎？我一步都沒有退耶，你們裁判是怎麼判的？不是欸，我一步都沒有退然後判我輸，被我打到流鼻血的贏喔？有沒有邏輯啊！」此話一出，也讓現場氣氛鼓譟。

而主持人想要打圓場，最後統神說，「我要回家了，我只能說，不是啦…」，而蹦闆和朋友在一旁喊「50萬、50萬」，統神回嗆，「50萬會給你啦，乞丐，叫什麼…」蹦闆回應，「謝謝支持我的人，我還是會繼續拍片。」

此外，統神哥哥「國動」張葦航也有到場觀戰，在賽事到尾聲時，國動喊，「瑞斯一打三AAAAAA」、「你不是說自己是『前菁英第六』嗎？現在給我站起來，打得他哭爹喊娘！」統神愣了一下笑說，「你是誰啊？關你屁事。」

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