藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

圖文／鏡週刊

藍綠20日在立法院會為《選罷法》《憲訴法》及《財劃法》爆發激烈肢體衝突，朝野對立氛圍飆至新高點。本刊調查，面對民進黨一再於重大議案跳針論述、任意退出協商，國民黨團內論述派立委也凍未條，如今鷹派勢力已全面抬頭。

自上會期國會改革法案修法後，朝野對峙氣氛始終存在，以致這會期包括《選罷法》《憲訴法》《財劃法》等案，藍營內部鷹派蠢蠢欲動，大多主張只要28天協商冷凍期一到，該怎麼處理就怎麼處理，表決硬輾也沒關係。

像是16日內政委員會審查「加一版」《選罷法》修正案，本刊掌握，藍營原先規劃以人數優勢形成人牆，將綠委阻絕在主席台外，讓召委徐欣瑩火速念完條文，送出委員會；未料，現場狀況丕變，不如藍委原先設想，演變成封鎖會議室走廊上的一側，只留給綠委一道門來出入，卻又把他們全數隔絕在外，最後上演沒有綠委簽到、進入會議室的破天荒狀況。

本刊調查，該日會議的合法性一度掀起藍綠攻防戰，民進黨檯面上轉赴院長韓國瑜辦公室抗議，檯面下不忘發函給內政委員會，列出《立法院職權行使法》、《立法院各委員會組織法》及《立法院議事規則》等法條強調會議無效；同時綠營也搬出《公務人員行政中立法》提醒議事人員不要觸法，否則將追究相關責任，導致內政委員會議事人員一度不敢撰寫審查報告。

對此，藍營鷹派將矛頭指向民進黨，認為綠營當家鬧事，不該再縱容他們以少數綁架多數。由於類似案例不斷發生，加上民進黨動輒找理由退出朝野協商，讓原先主張「先文後武」的論述派藍委失去立場。

有黨團成員向本刊透露，鷹派立委近期不斷在內部群組內鼓譟其他立委，對於綠營要採取強勢作風。直到院會表決前一晚，綠委砸破窗戶闖入，搶佔議會主席台，全面點燃藍營怒火，國民黨團20日上午6時陸續集結，進入議場發現所通道出入口都被綠營封死，就連二樓媒體、外賓看台區也不例外，黨團幹部在黨團大會上直嗆：「這仗如果輸了，國民黨還有什麼顏面？全國民眾又怎麼看我們？」激起藍委鬥志，決議不能讓院會空轉，即便衝撞三、四波也要排除綠委，讓會議展開。

包括無黨籍立委高金素梅、藍委羅智強、徐巧芯嘗試開鎖，後徐乾脆直接拿油壓剪要破壞綠營的防禦工事。傅崐萁更被媒體直擊，透過WeChat聯繫，數度表示：「放一百個心，今天一定過關！」最終藍白更攜手表決延長會議時間到晚上12點，強勢推過三大修法。

一原屬論述派的立委告訴本刊：「黨內已經殺聲四起了。」從上會期國會改革修法，到這會期《 原住民保留地禁伐補償條例》，民進黨連續癱瘓議事、動輒翻桌，加上藍軍支持者不耐，如今國民黨鷹派勢力已全面抬頭。

另有不願具名藍委則向韓國瑜喊話：「院長權力來源是國民黨給的，只能緊靠國民黨，不要有二心。」未來任何議案，應從藍營角度思考，否則就算跟任何人談好了，都不會算數。



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