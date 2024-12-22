獨／陽明交大新校歌出爐！「同行致遠」歌詞藏玄機引爆學生空戰

▲陽明交大校歌出爐，由「同行致遠」獲選。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

陽明交大合併後，為凝聚師生及校友認同與情誼而進行新校歌徵選，日前結果出爐，由「同行致遠」獲選。儘管歌詞前四句呈現兩校固有校訓、校歌與校風，後四句則以兩校的象徵物，帶出兩校合作共進，歌詞開頭還暗藏「陽明交通」四字，但仍引發學生隔空交戰，有人認為「同行致遠」是交大校訓，但也有人批評「骨幹都是在媚陽明」。

陽明大學與交通大學在2021年2月合校，2022年12月選出校徽。為凝聚師生及校友認同與情誼，校方也成立校歌徵選小組，負責研擬校歌徵選相關程序作業。該小組除設立「校歌徵選網站」內開放徵詞與意見調查，還進行問卷調查，最終在本月12日選出「同行致遠」為新校歌。

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「同行致遠」作者為陽明交大統計學研究所副教授高竹嵐，歌詞分為中英文版本，中文版本如下：

真知力行 慎思明辨

崇實篤行 飲水思源

風城湖畔 楹花湛藍

齊心雙飛 同行致遠

陽光普照 為天地立心

明月高懸 為生民立命

交織文理 為往聖繼絕學

通貫古今 為萬世開太平

根據高竹嵐的創作說明，該作品以前校長張懋中題字「同行致遠」為題，揉合陽明大學與交通大學固有之校訓、校歌與學校象徵等，呈現合校前後之繼往開來。主歌前四句呈現兩校固有校訓、校歌與校風，後四句則以兩校之象徵物，帶出兩校之合作共進，進而呼應到張前校長對合校「同行致遠」之期許。副歌則以藏頭「陽明、交通」方式，指向張載的「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」，作為對國立陽明交通大學未來期許。

不過，校歌出爐後，卻引發學生不同意見隔空交火，有學生質疑「爲什麼第一句是真知力行」，還有學生認為，大家只會知道這是陽明交大校歌，第一句唱什麼比較重要，另有學生批評歌詞「骨幹都是在媚陽明」。

對此，陽明交大低調表示，校歌預定明年二月發表，現階段正在籌備中，暫時不便說明。