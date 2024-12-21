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新崛江「人潮像跨年」晚間擠到爆！鄉民震驚：真的復活了嗎？

▲▼鄉民看見人潮以後，感到十分震驚。（圖／翻攝PTT）

▲鄉民看見人潮以後，感到十分震驚。（圖／翻攝PTT）

記者柯振中／綜合報導

高雄市經發局、文化局舉辦「2024高雄聖誕生活節」活動，吸引了大批民眾到訪新崛江，光是20日晚間的人潮就相當驚人。對此，有PTT鄉民21日晚間到訪，發現捷運中央公園車水馬龍，一眼望去全都是人，讓他震驚直言「新崛江是不是又復活了」。

一名網友在PTT上分享，他21日晚間與朋友相約，到高雄的新崛江商圈逛街，沒想到才剛抵達中央公園，就發現滿滿的人潮，還以為是有跨年活動，令他不禁直呼，「新崛江是不是又復活了？高雄人是不是都來逛了。」

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照片當中可以看見，網友站在五福二路、五福三路與中山二路的路口，朝著大統百貨的方向拍去，斑馬線上及人行道上滿滿都是人，顯得熱鬧非凡。

▲▼新堀江人潮復活。（圖／翻攝臉書／高雄點 Kaohsiungtien）

▲▼新堀江人潮相當誇張。（圖／翻攝臉書／高雄點 Kaohsiungtien）

▲▼新堀江人潮復活。（圖／翻攝臉書／高雄點 Kaohsiungtien）

事實上，高雄市經發局、文化局舉辦「2024高雄聖誕生活節」活動，20日開始至23日在中央公園、中央公園商圈舉辦，除了邀請樂團開唱以外，也有聖誕市集、美食大賽等活動，吸引了大批人潮到場。

▼新堀江人潮相當誇張。（圖／翻攝臉書／高雄點 Kaohsiungtien）

▲▼新堀江人潮復活。（圖／翻攝臉書／高雄點 Kaohsiungtien）

臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」為此分享了20日活動首天的人潮，直呼「比上次更多人」。而眾多高雄人看完以後，也感動直言「好久沒那麼熱鬧了」。

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