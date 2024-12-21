每活一年「衰老8歲」！南非罕病少女過世　生前體重剩12公斤

▲班德莉罹患早衰症，在19歲這一年病逝。（圖／翻攝臉書BEANDRI, OUR INSPIRATION，下同。）



記者吳美依／綜合報導

南非少女班德莉（Beandri Booysen）罹患罕病「早衰症」，每過一年時間，身體就會衰老8歲左右，儘管飽受病魔折磨，卻仍保持積極樂觀的態度，活躍於社群媒體上。不過，其母親在臉書發文證實，她已經在本周病逝，年僅19歲。

母親碧亞（Bea Booysen）發文表示，「我們懷著深沉哀傷，宣布班德莉的去世。她是南非最受人喜愛、鼓舞人心的年輕女性之一。班德莉因為她充滿活力的個性、富有感染力的笑聲聞名。她獨特的精神激勵著全球成千上萬人。她從未停止戰鬥。」

班德莉生前是南非最後一名「早衰症」存活患者。過世前幾個月，體重只剩下11.8公斤，但才剛剛完成一場成功的心臟手術。

班德莉天生罹患罕病，卻依然充滿自信，跟一般小孩一樣上學、交友，過著非常充實的生活，也不時在TikTok發布充滿自信的唱跳影片，希望藉由社群媒體的影響力，激勵人們每天保持積極態度。生前，她夢想成為一名老師，並在25歲結婚，生下一對雙胞胎。

早衰症（progeria）是一種極罕見的遺傳疾病，患者會迅速且急遽衰老，罹患骨質疏鬆症、局部性硬皮病等，不僅逐漸消瘦，還會出現脫髮、發育遲緩、臉部與口鼻縮小等情況。這種疾病無法治癒，每800萬個嬰兒之中，就可能有一人罹患，但大多數患者在孩童時期，就會死於中風或心臟病發。

班德莉今年稍早受訪時說，「我面對上帝帶給我生活的一切，我感謝家人給予力量與支持，把我當成『正常』而非與眾不同的孩子，撫養我長大。這讓我變得堅強，也成為了今天的我。」由於大多數患者都無法活過14歲，因此班德莉在19歲辭世，堅強生命力已經相當驚人。