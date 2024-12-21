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同事媽過世！公司LINE「逼大家繳白包600元」　網怒：肯定有A錢

▲▼ 100元,百鈔,鈔票（圖／記者劉維榛攝）

▲財務要求大家繳600元白包，其中100元說是福利金。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有點無言…」一名女網友抱怨，公司財務要求大家繳600元，原因是同事的媽媽過世，因此要集體包白包慰問，這讓原PO錯愕又傻眼，「請問大家公司也有這個規定嗎？」文章曝光後，網友也幫質疑「白包哪有雙數的我就問？」原PO則回應，財務說其中100元是福利金，引發其他人轟，「勞工局檢舉！」

一名女網友在Dcard表示，某天公司財務在LINE群組tag大家，提及一名同事媽媽過世，因此每人需繳交600元白包與福利金，甚至已經是下班時間，財務又tag一次要大家記得繳錢。

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原PO困擾直呼，實在不知道要怎麼拒絕，畢竟與這位同事並不熟識，況且去年原PO外公過世，她也沒收到公司的任何慰問金，如今被強制掏錢包白包，令原PO感到十分為難，「請問大家公司也有這個規定嗎？」

文章曝光後，網友也認為不合理，「聽起來是毫無制度的小公司，強制交錢也太瞎」、「騙人的...肯定自己有A錢？白包哪有雙數的我就問？」「直接在公司群組說清楚即可，不用怕得罪人」、「拿完年終馬上跑」、「勞工局檢舉」、「下午直接請假回家！手機不要接」、「族譜拿出來，祖宗十八代都給我包一次」、「如果有100元是福利金，那媽媽過世的同事需要繳嗎？為什麼會把這兩件事情混在一起」。

關於600元的部分，原PO也一臉困惑回應，財務說多的100元是公司福利金，這聽起來也很怪。

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